Arranca la reparació de la DANA en partides rurals i accessos a platja de Sant Joan a Alacant

L'Ajuntament d'Alacant ha aprovat els dos plans de seguretat i salut que donen inici a les obres per valor de 1.042.273 euros per a reparar els danys en la via pública amb motiu de la DANA de setembre de 2019, que realitza la mercantil UTE Guerola Transer - Guerola Áridos i Hormigones, i la reurbanització del carrer Irlanda per a millorar els accessos des de la plaça de La Corunya fins a la platja de Sant Joan, que inicia Tizor Hormigones i Asfaltos amb un termini de quatre mesos.