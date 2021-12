El Festival 10 Sentidos es rendirà a l'amor en 2022 "sense clixés ni convencionalismes"

La cita amb les "arts vives" de la ciutat aposta així per celebrar i reflexionar sobre l'acte d'estimar, "en el sentit més ampli i sense detindre's necessàriament en el romàntic". Estimar com a necessitat biològica i humanista i fonamental per al progrés ievolució de l'espècie, avança l'organització.

A partir d'ací, l'objectiu del certamen és "contagiar" a tota la ciutat amb propostes escèniques i reivindicar-se com a principal cita de les "arts vives" de València. Per a açò proposa activitats basadesen la diversitat, la implicació social i una visió crítica, amb tottipus de projectes comunitaris i de participació ciutadana que inundaran espais escènics convencionals i altres específics.

El 10 Sentidos compta amb el suport de l'Ajuntament de València i la Generalitat, així com del Ministeri de Cultura a través de l'INAEM i de Fundació La Caixa.

Al maig de l'any passat, una imatge d'una treballadora deCreu Roja consolant un immigrant arribat del Marroc aCeuta va recórrer tots els mitjans i es va convertir, sense pretendre-ho,en la millor definició del que 10 Sentidos aspira a reflexionaren la seua pròxima edició.

"Eixa abraçada, eixe gest d'afecte entre dos humans tan diferents i tan iguals, servia de consol en un moment de crisi i demostrava com 'EL AMOR' pot actuar de taula de salvació en molts moments de les nostres vides. Res ha cobrat més sentit, des que es va deslligar lacrisi global arran del COVID19, que la necessitat d'estimar, de sentir-te prop dels teus, de la cura, de posar el focus en allò essencial".

Sota aquest prisma, el festival busca respondre una idea d'amor universal, oberta, respectuosa, diversa i "cap a totes les direccions", mentre manté la seua filosofia de visibilitzar a través de propostes artístiques diferents realitats de la nostra societat.

L'any passat es van programar més de 50 activitats i va rebre a un centenar de creadors de tot el món. Dansa, teatre, música, cinema i arts plàstiques seran els eixos principals de la programació que es desenvoluparà en espais de tota València. L'agència Player, vinculada al certamen des dels seus orígens, s'ha encarregat de crear la imatge d'aquesta edició que es presentarà en el mes de gener.