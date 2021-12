La CEV convoca per al 27 de gener la seua Assemblea General Electoral

20M EP

NOTICIA

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) celebrarà el pròxim 27 de gener la seua Assemblea General Electoral per a triar les persones que presidiran tant la patronal autonòmica com les provincials -CEV Castelló, CEV València i CEV Alacant- durant els pròxims quatre anys. Els qui desitgen optar a algun d'aquests càrrecs tenen fins al 23 de gener per a presentar la seua candidatura amb un 20% dels avals.