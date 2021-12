La muerte de Verónica Forqué ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de cuidar la salud mental y del tabú que sigue suponiendo el suicidio en nuestra sociedad. Sálvame ha querido abordar el tema sin tapujos, y una de las que ha querido aportar su visión sobre el tema ha sido Chelo García-Cortés, ya que de pequeña tuvo que lidiar con el suicidio de su madre.

"Desde que tengo uso de razón, mi madre estuvo ingresada. Yo solo tengo recuerdos de mi madre cuando iba verla, enferma, los fines de semana. Mi madre muere en 1963. En aquella época los diagnósticos eran distintos. Y yo nunca he querido ir a ver a un psiquiatra porque estoy siempre con el tema de las pastillas en la cabeza. Quiero ir a la López Ibor a preguntar las dudas que tengo porque a día de hoy, ni siquiera sé si mi madre era bipolar o no" ha relatado Chelo, muy emocionada.

"Yo me hacía muchas preguntas. Mi padre estuvo toda la vida cuidándola y yo no entendía por qué el amor de mi padre no había impedido la decisión que tomó ella" ha relatado con lágrimas en los ojos. "Soy muy respetuosa con la gente que decide tomar esa decisión, pero yo no quiero que nadie viva lo que yo he vivido. Es insoportable".

Chelo García-Cortés, emocionada GTRES

"Le tengo terror a volver a vivir algo similar. Yo estoy convencida que nunca lo haré porque veo muy importante la vida. Pero me da terror que alguien cercano lo haga, porque no sé si podré aguantarlo" ha explicado, a la vez que añadía que su mujer, Marta, tiene problemas de depresión y ansiedad. "Es una sensación que no le deseo ni a mi peor enemigo. Yo tengo miedo muchas veces. Miedo por la gente".

"Vivir con una persona en esa situación... no es fácil"

"Es muy complicado vivir con alguien que está pasando esa situación. No sabes cómo cuidarle" ha querido comentar a raíz de las preguntas de sus colaboradores. Gema López ha intervenido afirmando que, por lo que conoce a Chelo, "no has podido superarlo aún. Te has venido abajo en Navidad muchas veces".

"Yo duermo fatal" ha confesado Chelo. "No soy capaz de tomar pastillas para dormir. Hay algo que me impide tomar pastillas. Lo he vivido tan de cerca, que no soy capaz de soportarlo".