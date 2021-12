Giner: "Ribó debe hacer un esfuerzo inversor para acabar con el sinhogarismo"

Sobre este asunto, Giner ha alertado de que los datos ofrecidos por el Ayuntamiento "no contemplan a las personas que están en asentamientos en la ciudad de València, que según nuestros cálculos sobrepasan las 500". "Ribó, en estos momentos, no hace referencia a los servicios habitacionales, cuestión que nos preocupa mucho, porque lo que no queremos es que haya ninguna persona durmiendo y mendigando en la calle", ha dicho.

Por su parte, el concejal de Cs Javier Copoví sostiene que se puede hablar de "más de 1.200 personas que viven sin hogar, contabilizando a las personas que duermen en la calle o en albergues y las que están en infraviviendas o asentamientos segregados".

Por otra parte, Copoví ha calificado de "muy duro", que solo haya 10 plazas de recursos de segundo nivel de titularidad municipal y que "gran parte de las personas que brindaron sus datos ayer, para este censo, ya dieran sus datos en 2019, por lo que quiere decir que llevan dos años en una situación infrahumana".

"Consideramos, claramente que, pese al buen trabajo de atención de los Servicios Sociales, los recursos son claramente insuficientes para solucionar estos problemas que, como bien refleja el censo están cronificados", ha declarado el concejal liberal.

A su juicio, "el censo sigue reflejando cifras espeluznantes y que requieren una mayor atención y disposición de recursos habitacionales y no de manera puntual sino dirigidas a acabar el problema de las personas sin hogar".