Alacant s'ofereix com a seu per a acollir una pròxima assemblea de la Xarxa de Ciutats AVE

En aquesta assemblea bianual la xarxa, composta per 31 ciutats amb connexió d'AVE juntament amb Múrcia i Talavera de la Reina, s'han presentat projectes de cara a 2022 i s'ha donat compte del pressupost executat enguany. És una iniciativa per a la promoció de les destinacions i la creació d'ofertes i productes singulars i la seua oferta combina viatge en AVE, allotjament en hotel i oci en la destinació, detalla el consistori en un comunicat.

Sánchez ha animat a la resta de representants a "seguir treballant i intentar, en la mesura del possible per la situació generada per la COVID, continuar amb l'activitat presencial en les fires turístiques". També els ha convidat a conéixer Alacant posant l'accent en el Castell de Santa Bàrbara en ser "un dels monuments més visitats de la Comunitat Valenciana".

Durant enguany, la Xarxa de Ciutats AVE ha participat en una trentena d'accions promocionals en les principals fires del sector turístic i ha realitzat campanyes de promoció en xarxes socials i en suports físics municipals de diverses ciutats. El seu pressupost ha ascendit a més de 273.000 euros.

COL·LABORACIÓ ALACANT-SEVILLA

La vicealcaldesa ha aprofitat la cita per a mantindre una reunió amb el tinent d'alcalde i regidor de Turisme de Sevilla, Antonio Muñoz, i amb el director gerent de Congressos i Turisme de Sevilla, Antonio Jiménez, per a plantejar accions promocionals en la capital sevillana.

Aquesta trobada s'ha desenvolupat en termes "molt positius" de cara a poder firmar un conveni pròximament. Així mateix, una delegació de representants municipals sevillans visitarà Alacant per a conéixer l'oferta turística de la destinació i mantindre una altra reunió amb Sánchez i l'equip del patronat Alacant City&Beach.