Mollà diu que una "negligència" com la dels rucs no ha de repetir-se i l'oposició posa en dubte la seua gestió

En la comissió de Medi ambient de Les Corts, on Mollà ha explicat per primera vegada el succeït, PP, Ciutadans i Vox han tornat a carregar contra la seua gestió i han posat en dubte que les actuacions desenvolupades des que es va tindre coneixement de la mort del primer ruc foren les correctes.

Davant d'aquestes crítiques, Mollà (Compromís) ha reiterat les explicacions que ha aportat en l'últim mes i mig: que es va assabentar per xarxes socials quan el projecte ja estava finalitzat, que ella va demanar l'inici de l'expedient informatiu davant els indicis de malnutrició i possibles actes vandàlics i que va dimitir el director general de Medi Natural, Benjamí Pérez, per "responsabilitat política".

Un projecte, ha subratllat, que "no estava planificat adequadament" i que va desestimar la direcció territorial de Castelló en no constar l'instrument de gestió sostenible, sumat al fet que "no es va protegir la seguretat dels animals ni es va actuar amb diligència". Per tot açò, i davant els indicis de "mà humana", ha justificat la denúncia presentada davant la Guàrdia Civil.

Però l'oposició ha apuntat de nou a la seua responsabilitat directa. La diputada del PP Elisa Díaz ha assegurat que és increïble que no es poguera evitar aquesta "tragèdia" i ho ha atribuït a un "cúmul d'errors" en Conselleria. "No sabem què ha passat amb els cadàvers ni si són més rucs", ha advertit, remarcant que el propietari dels animals va dir que li havien desaparegut 16.

De Cs, Eduardo del Pozo ha criticat que Mollà haja tardat "dos mesos a actuar des que va morir el primer ruc" i ha exigit que dimitisca ella i tot el seu equip davant aquesta "greu negligència política", a més d'acusar-li de "tindre la cara de dir que són animalistes". I José Luis Aguirre (Vox) ha recordat que el pasturatge "no és una ferramenta política" i ha advertit Mollà que "amb la seua gestió posa en perill els paisatges mediterranis".

Entre els grups del Botànic, el socialista David Calvo ha destacat que és positiu que la mort d'uns animals arribe a un parlament, quan abans per alguna cosa així "no dimitia ni déu", i Beatriu Gascó (Unides Podem) ha reconegut que "aquest projecte infructuós li està donant molts maldecaps" a la consellera, però ha demanat no posar en dubte el paper de la ramaderia extensiva en la prevenció d'incendis.

NO ÉS EL "PROJECTE ESTRELLA"

En la seua rèplica, Mollà ha justificat que els parcs naturals es regeixen per juntes rectores i realitzen "centenars d'activitats a l'any que òbviament no són ordres d'aquesta consellera", però ha insistit que no pot "dir més clar que el succeït és negligent". També ha volgut deixar clar que "no era un projecte de prevenció d'incendis" perquè no comptava amb els requisits per a açò i que Fiscalia no li ha citat a declarar "mai".

Ha posat l'accent que no és un projecte que nasca de la Conselleria, sinó a petició d'un propietari pel qual ella "no posaria la mà en el foc", i que l'expedient disciplinari dirimirà "per què va actuar el director del parc".

"De veres penseu que aquest és el projecte estrella de la consellera Mollà?", ha dit a l'oposició, per la qual cosa ha rebutjat les peticions de dimissió que veu com "una clara voluntat de persecució". Finalment, ha garantit que s'investigarà qualsevol indici d'animals en situacions similars i ha defès que "la ramaderia extensiva compleix sagradament totes les condicions que ha de complir" i aquest cas és solament "un episodi".