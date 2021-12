Vladimir, casi dos años en ERTE y sin cobrar este mes: "El error informático del SEPE lo sufrimos nosotros"

Vladimir Moreno, de 59 años, no ha cobrado el subsidio de desempleo del mes de noviembre por un error técnico en el SEPE de la demarcación de Barcelona que podría afectar a unos 7.000 trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), según los sindicatos, y a menos de un millar según el Servicio Público de Empleo Estatal.

Desde UGT, el responsable del sector de hostelería y turismo, Igor Abascal, explica a 20minutos.es que los datos de afectados facilitados por el SEPE son muy superiores, teniendo en cuenta que solo contando los empleados incluidos en los expedientes del Hotel Juan Carlos I, el Hotel Sofia y los servicios de restauración Areas, ya son unas 1.500 personas las que no han cobrado fruto, dice el SEPE, de un fallo en el traspaso de la nueva prórroga de los ERTE, que comenzaba a aplicarse el pasado 1 de noviembre.

Vladimir lleva en ERTE desde el principio de la crisis Covid, es decir, desde hace prácticamente dos años, y la "merca económica" que ha sufrido este camarero de banquetes con 38 años de servicio en el Hotel Sofia de Barcelona es tal que, agravada con la falta del subsidio del mes de octubre, "el banco ya me ha avisado de un descubierto en mi cuenta corriente".

Asegura que, por suerte, sus hijos son mayores, y que pueden ir tirando en casa gracias al sueldo y los ahorros de su mujer, pero en el año y 9 meses que lleva cobrando del paro y sin trabajar se ha "fundido" sus propios ahorros y cada vez le es más complicado llegar a fin de mes y pagar los suministros y gastos de la casa.

La cosa se complica para él con esta incidencia del SEPE que, como a él, afecta a más de 200 empleados de este reputado hotel barcelonés dentro del mismo expediente de regulación temporal de empleo, teniendo en cuenta que el mes de diciembre es tradicionalmente de mucho gasto por las compras de alimentación y regalos para la celebración de la Navidad.

"El error informático (del SEPE) lo sufrimos nosotros", él y sus compañeros, asegura Vladimir, que ya asume que el próximo subsidio que cobren será el de noviembre por lo que ya irán con un mes de retraso en los pagos. En el tiempo que lleva en ERTE, es la primera vez que se queda sin cobrar un mes, asegura, y eso teniendo en cuenta que ya lleva varias renovaciones o prórrogas.

Ahora, Vladimir confía en poder asumir los gastos de Navidad y en que, pasadas las fiestas, pueda reabrir el hotel en el que trabaja (si la variante ómicron de la Covid lo permite) y volver a trabajar. A sus 59 años dice "no plantearse la prejubilación" (cumple 60 años en enero): "He de recuperar el dinero que he perdido".