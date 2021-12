Trenta menors ucraïnesos tornen a València per Nadal després de dos anys d'absència per la pandèmia

La crisi del coronavirus va impedir que pogueren vindre a Espanya el passat any per a conviure amb les seues "famílies valencianes". Procedeixen de la zona de Txernòbil, afectada per la catàstrofe nuclear, i de la zona de la guerra de Donbass.

Tenen entre 7 i 17 anys i romandran fins al 22 de gener. Molts tornen per a retrobar-se amb les mateixes famílies d'acollida d'altres ocasions, que els estaven esperant després de dos anys d'absència, mentre per a uns altres és la seua primera experiència i arriben per a conéixer a la seua nova família

Aquesta ocasió és més especial encara per als menors de la zona en guerra de Donbass, on s'han empitjorat les tensions en el front situat en zones d'on procedeixen alguns d'ells, en Krasnahorivka. "Els xiquets necessiten un temps de descans per a allunyar-se de la guerra, perquè cada nit escolten trets després del toc de queda", trasllada l'entitat.

Per la seua banda, els xiquets de Txernòbil procedeixen dels llogarets de la regió d'Ivankiv properes a la central nuclear que va patir l'accident, una zona que després de tants anys segueix sent de risc perquè continua contaminada, a més de la precarietat que pateix.

PAUTA COMPLETA I PROVA NEGATIVA

Els trenta van arribar en la nit d'aquest dimecres a l'aeroport de Manises, on van ser rebuts per les seues famílies, enmig d'abraçades, somriures, alegria i "molta emoció". Tots compten amb la pauta de vacunació completa i han superat una prova addicional de COVID per a no posar en risc la seua salut ni la de les seues famílies acollidores.

Els acolliments familiars que realitza Fundación Juntos por la Vida, des de fa 27 anys a l'estiu i Nadal, pretenen beneficiar als xiquets en la seua salut, a més d'en el seu nivell emocional i educatiu.

Molts van arribar fa anys a la Comunitat fa anys; ara ja són adults i han millorat el seu futur en el seu país: "Han transformat no només la seua vida, sinó la del seu entorn familiar, després d'haver conegut altres realitats i formes de vida".