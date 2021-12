Sorolla, el Genovés, Sanleón i la col·lecció Thyssen, en la programació de la Fundació Bancaixa 2022

El patronat de la Fundació Bancaixa, presidit per Rafael Alcón, ha aprovat per unanimitat el pla d'actuació per al pròxim any, que contempla la programació principal en els seus dos àmbits d'actuació: la cultura i l'acció social.

En l'àrea de cultura, la programació expositiva del pròxim any seguirà desenvolupant tres dels seus objectius estratègics: la divulgació de l'art valencià, la difusió d'obres i artistes presents en la col·lecció de la Fundació Bancaixa, i el desenvolupament a València de mostres en col·laboració amb col·leccions i institucions artístiques del màxim prestigi, informa l'entitat en un comunicat.

Els artistes valencians Joaquín Sorolla, Juan el Genovés i José Sanleón protagonitzaran tres exposicions individuals al llarg de l'any, a les quals se sumarà una exposició col·lectiva a partir d'una selecció d'obres de la col·lecció de Carmen Thyssen.

Així, el centre cultural inaugurarà al febrer una exposició de José Sanleón (Catarroja, 1953) que, de forma retrospectiva, mostrarà l'evolució de l'artista valencià des de l'abstracció lírica a la pintura conceptual a través d'un centenar d'obres que abasten des dels anys 80 fins a l'actualitat.

En el mes abril es presentarà una mostra centrada en la pintura catalana de la col·lecció de Carmen Thyssen a través d'una selecció de 80 quadres, exhibint-se obres des de mitjan segle XIX fins a la segona meitat del segle XX i mostrant-se l'evolució del realisme fins a les avantguardes.

En coproducció amb el Museu Sorolla i la Fundació Museu Sorolla, la Fundació Bancaixa presentarà al juliol en València l'exposició 'La infancia. La edad dicohosa según Joaquín Sorolla', mostra que es presentarà en el Museu Sorolla de Madrid el pròxim mes de gener.

La mostra oferirà un recorregut per la presència de la infància en la producció de Sorolla articulada a través de tres seccions: 'El centro, la familia', 'El mundo de la infancia' i 'La otra infancia'.

A l'octubre, s'inaugurarà una exposició retrospectiva dedicada a Juan el Genovés (València, 1930-2020) que el seu objectiu és oferir una revisió de tota la trajectòria de l'artista valencià des dels anys seixanta quan decideix utilitzar la pintura com un mitjà d'expressió fins a les seues últimes obres.

La mostra revelarà l'evolució del Genovés en paral·lel al seu entorn, i el seu univers creatiu en el qual combina la vocació estètica amb la preocupació cívica.

ALTRES PROPOSTES

Aquestes propostes es complementaran amb altres iniciatives com una exposició col·lectiva protagonitzada pels artistes valencians Juan Bautista Porcar (Castelló, 1889- 1974), Genaro Lahuerta (València 1905-1985) i Francisco Lozano (Antella, 1912-València, 2000), i que girarà entorn del paisatge com a temàtica que va vertebrar la producció dels tres creadors; o l'exposició Mirant a través d'un objectiu que, amb fotografies del fotoperiodista José Aleixandre, mostrarà moments de la història de València des de principis dels 80 fins el 2016.

En l'àrea d'acció social, es desenvoluparan les convocatòries anuals d'ajudes a les associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en els àmbits de l'exclusió social, la discapacitat i el medi ambient, així com el programa de suport a la investigació científica amb ajudes a centres públics valencians de referència.

Amb l'objectiu de "acostar l'art a tota la societat", la Fundació Bancaixa oferirà un programa de mediació cultural i artística a través de tallers vinculats a les seues exposicions amb una didàctica específica per als col·lectius d'escolars, persones amb diversitat funcional i persones en risc d'exclusió social.

PÚBLIC INFANTIL

A més, es realitzaran programes i activitats per a públic infantil i familiar, així com altres accions d'inclusió i sensibilització social com l'escola d'estiu per a menors en risc d'exclusió o la setmana d'activitats entorn de la integració de les persones amb diversitat funcional.

Juntament amb la tasca social i cultural, la Fundació Bancaixa continuarà impulsant l'activitat de CrediMonte, nova marca que s'acaba de llançar i que pren el relleu a la denominació genèrica de Monte de piedad amb la qual des de fa més d'un segle es vé prestant el servici de microcrèdits ràpids i assegurances a través de l'obstinació de joies.