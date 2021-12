'Late Motiv' recibe en su plató a dos Manuelas Carmenas: "Mucha gente pensará que la tele no va bien"

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asistido como invitada al programa Late Motiv para presentar su libro La joven política. Allí se encontró con la sorpresa de no ser la única Manuela Carmena en el plató.

En medio de la entrevista Andreu Buenafuente avisaba a la exjueza: "Vamos a vivir un momento que ha pasado muy pocas veces en el programa". Ella preguntaba si tenía que preocuparse y se mostraba inquieta hasta que vio aparecer a otra Manuela Carmena montando en patinete.

Con una vestimenta muy semejante a la que llevaba la antigua alcaldesa de Madrid, Raúl Pérez aparecía perfectamente caracterizado. "La gente en casa va a pensar que la tele va mal", bromeaba el presentador sobre la aparición de la que, ya desde el principio, fue denominada como "Manuela Bis".

"Disculpad que haya entrado en patinete, pero ya sabéis que este programa tiene tantas emisiones que le iba a llamar Late Motiv Central", comenzaba diciendo. La exalcaldesa se mostró encantada con la imitación: "Podríais haberme dicho que teníais a alguien así y se hubiera venido a algún pleno de esos con los que no podía más".

"Imagínate a la oposición diciendo: 'Parece un poquito más alta'", bromeaba sobre Manuela Bis, que aseguraba haber ido al programa únicamente para hablar de su libro, aunque después desveló alguno de sus proyectos.

"¿Le has hablado de Yayos Emprendedores?", preguntaba la falsa exalcaldesa justo antes de sacar unos patucos de bebé: "Estos se los he hecho a Errejón".

Por último, quiso consultar con la verdadera Manuela Carmena la faja para su nuevo libro, enseñándole tres modelos: "Esta es de Reverte: 'Bastante bien para ser una mujer'. Esta de Sánchez Dragó: 'No está mal para la edad que tiene'. Y esta de 'Define como somos las mujeres' de Carmen Mola".

Buenafuente se ha mostrado encantado de recibirla en su programa después de 6 años intentándolo: "Yo dije: 'No me voy si no viene Manuela Carmena'". Ante esa afirmación, la exjueza ha confesado que de saberlo no habría ido, para que Late Motiv continuase.