Navarro (CEV) ve "imposible" subir sueldos en medio de la situación de "incertidumbre" generada por la Covid

"Mientras haya esa incertidumbre, el empresario es difícil que pueda asumir muchos más riesgos", ha manifestado en declaraciones a los medios tras la Asamblea General de la CEV, al ser preguntado por la concentración que CCOO y UGT han llevado este jueves ante la sede de la patronal, para exigir la derogación de la Reforma Laboral y una subida salarial digna que evite la pérdida de poder adquisitivo frente al crecimiento del IPC.

Según Navarro, voluntad de la patronal es la de "negociar" y "el diálogo social es fundamental, pero siempre desde una premisa algo fundamental y es que tiene que haber certidumbre, cosa que en estos momentos no hay", ha puntualizado.

En este sentido, el presidente de la CEV ha señalado que le "preocupa mucho" que la situación de las materias primas y de los costes se alargue y ha insistido en que "una subida de costes salariales en la situación actual es muy compleja por la incertidumbre que siguen generando las decisiones en cuestión de Covid".

No obstante confía en la "responsabilidad" de los sindicatos en la negociación colectiva El último dato de IPC se situaba en el 5,5% pero "los salarios no pueden crecer a ese ritmo", ha dicho Navarro: primero porque es un dato coyuntural, no es el IPC real, y "es imposible que una empresa pueda subir un 5% de salarios porque le es imposible subir un 5% los precios de venta.

Así, aunque ya hay empresas que han anunciado que sí lo van a hacer, el presidente de la CEV ha advertido que "luego el mercado les admitirá o no. Para eso está la competencia", ha agregado.

En cuanto a la reforma laboral, el líder de la patronal autonómica ha señalado que "está claro que la derogación de la reforma laboral 2012 ya se sabía desde el principio que no podía ser", aunque "hay puntos que hay que actualizar" y que "tenemos que negociar entre todos".

Eso sí, "negociar en muchas ocasiones significa perder puestos de la salida de donde partías", ha precisado.

"CLIMA DE OPTIMISMO REALISTA"

En este contexto, el presidente de la CEV ha señalado que el clima entre las empresas de la Comunitat Valenciana es de un "optimismo realista", entre la preocupación por el aumento de costes y por la evolución de la pandemia pero con una apuesta por la exportación y la innovación.

De hecho, durante la Asamblea, el presidente de la CEV ha alertado de que las fuertes subidas de las materias primas y de los costes energéticos, sumado al "retraso" de la implementación de los Fondos Next Generation y al "excesivo" traslado de los niveles de inflación, "puede acabar de lastrar nuestros niveles de competitividad y aplanar las curvas de crecimiento".

Por ello, Navarro ha pedido "responsabilidad" en cada una de las medidas que se tomen, tanto desde el sector público como desde el privado. En este sentido, ha mostrado su preocupación por las medidas que puedan adoptarse en materia fiscal y laboral por el "freno que podrían suponer para la recuperación en curso".

Según el líder de la patronal, "necesitamos flexibilizar el mercado laboral, no encorsetarlo, porque una mayor rigidez en las relaciones laborales desincentiva la contratación y eso tendrá consecuencias negativas sobre el empleo", ha asegurado.

Navarro ha cerrado su intervención lanzando un guante a la Administración local para evitar que las ayudas europeas se pierdan. "Desde la CEV nos ponemos al servicio de los ayuntamientos para trabajar en la presentación de proyectos. Estamos ante una oportunidad histórica para mejorar nuestro tejido productivo. Si no lo aprovechamos aquí, lo harán en otros territorios con los que competimos".

PIDE AL GOBIERNO QUE PERDONE LA DEUDA HISTÓRICA

Por otra parte, Salvador Navarro ha manifestado que "gracias a la unión de todas las fuerzas políticas, sindicatos y la CEV hemos conseguido que hoy el cambio de modelo de financiación esté en la agenda política".

No obstante, aunque ha valorado la presentación del borrador del nuevo modelo, cree que "lo justo sería que el Gobierno perdone o repare de algún modo la deuda histórica imputable a la infrafinanciación de tantos años".