Una agencia inmobiliaria de Barcelona recibe la llamada de un cliente potencial: “Tenemos un piso que nos gustaría alquilar. Pero con una condición: no queremos que los inquilinos sean inmigrantes”. Solo 1 de cada 10 se niega explícitamente a ejercer esta discriminación. Eso sí, no lo hacen de forma evidente. Avisan a los propietarios de que, aunque no lo pueden poner en el anuncio porque, en sus palabras, “está feo” y además “es ilegal”, sí pueden “filtrar” ellos mismos a los candidatos interesados en alquilar la vivienda.

Concretamente, el 62% de los agentes inmobiliarios aceptan directamente dejar fuera a estas personas, el 24% lo facilitan, y solo el 10% se niega a aceptar. El 4% restante evita responder a la petición. Son las conclusiones de un estudio que ha presentado este jueves el Ayuntamiento de Barcelona junto con la consultoría social Broll SCCL.

Para llevarlo a cabo, se han realizado 350 llamadas telefónicas a diferentes agencias inmobiliarias que operan en la capital catalana. Los telefonistas fingían ser propietarios de un piso en el Eixample que quieren alquilar, y solicitaban excluir a las personas inmigrantes del proceso de selección.

Como se trata de una práctica ilegal, lo que hacen los agentes es ejercerla “en la sombra”. Cuando los candidatos contactan con ellos, detectan si son "de fuera" según su nombre o acento, y les ponen una excusa para no concertar la visita de la vivienda. “No lo ponemos en ningún sitio porque está feo, pero lo filtramos, y para que no se sientan ofendidos, les explicamos que ya está alquilado o lo que sea”, ha reconocido uno de los agentes en una de las llamadas.

“No lo ponemos en ningún sitio porque está feo, pero lo filtramos"

Asimismo, si este primer filtro falla y termina llegando a la visita alguien que “no esperan”, lo solucionan diciendo que “ya está alquilado” o que su perfil es “inadecuado” como eufemismo.

Los colegiados discriminan menos

En este estudio, de las 350 agencias a las que se ha contactado la mitad estaban colegiadas y, la otra mitad, no. Los autores del estudio han observado que las agencias no colegiadas toleran más la discriminación.

El 76% de las agencias no colegiadas acepta directamente ejercer la discriminación, y el 17% la facilita. Por el contrario, la colegiación concentra más rechazo a la discriminación. En este caso el 49% dice sí a la discriminación y el 17% la facilita.

"La colegiación actuaría como factor de protección", ha apuntado Ariadna Fitó, socia fundadora de Broll SCCL, a pesar de que en ambos casos la mayoría de agentes tolera el racismo de los propietarios.

Racismo inmobiliario. Diferencias entre colegiados y no colegiados. AJUNTAMENT DE BARCELONA

La odisea de encontrar piso

El concejal de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, ha explicado en rueda de prensa que hay "miles de vecinos afectados por esta realidad", que se acercan a las oficinas municipales y "relatan que llevan meses, o incluso años buscando piso y que les cuesta muchísimo no solo alquilarlo, sino el llegar a visitarlo, a pesar de cumplir con los requisitos económicos".

Este verano, se hizo público el caso de un propietario y una inmobiliaria que fueron multados con 45.000 euros por el Ayuntamiento de Barcelona por negarse a alquilar el piso a un marroquí por racismo, una infracción prevista en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda de Cataluña.

En este caso, la inmobiliaria dijo al chico marroquí que el piso ya no estaba disponible, pero pasadas unas semanas un amigo de la víctima, que no es de origen marroquí, fingió interesarse por el mismo piso ante la misma empresa, y él sí pudo visitar el inmueble.