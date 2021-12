Ayuso resta importancia al positivo por Covid en la cena de Arganda a la que asistió: "Hacer un circo no sirve de nada"

En medio de la polémica por la cancelación de la cena de Navidad del PP de Madrid por orden del presidente nacional del partido, Pablo Casado, este jueves se ha conocido un positivo por Covid entre los asistentes a la cena navideña del PP de Arganda, a la que acudió la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la líder regional ha asegurado que por el momento desconoce toda la información, pero ha rechazado que se monte un "circo" sobre este tema.

"Desconozco toda la información, de dimes y diretes, de Whatsapp, de cotilleos en torno, simplemente, a un caso positivo, que habrá más, imagino, y no solo aquí, en cualquier sitio. Creo que hacer un circo de cada contagio no nos sirve de nada", ha sostenido, en declaraciones a los medios, en su visita a la Escuela de Tauromaquia José Cubero Yiyo en Madrid, tras conocerse el positivo de este concejal.

La mandataria madrileña ha destacado que desde hace dos años se está viviendo "una pandemia" y que van a haber "contactos y positivos todos los días". "Lo que tenemos que hacer es actuar con total normalidad y seguir hacia adelante con todas las normas de precaución", ha indicado.

En esta línea, Ayuso ha manifestado que desde el Gobierno regional se lleva tiempo trabajando "para seguir adelante sin arruinar a la gente". "Parece que cuando hay una persona positiva ya tiene que haber el caos. Todos los protocolos sanitarios funcionan con total normalidad siempre en estos casos, tanto en así que todos los contactos estrechos de este concejal, según me comunicaban ayer desde el Grupo Municipal, se hicieron PCR y no había ningún problema. Nadie había dado positivo", ha desvelado, al tiempo que ha dicho que no recuerda ni siquiera haber estado cerca de esta persona.

Esta información llega apenas unos días después de que la dirección nacional del PP suspendiera la cena de Navidad del PP de Madrid, ya que, a su entender, "hay que mandar un mensaje de prudencia, responsabilidad y sentido común", algo que no sentó nada bien a Ayuso, que criticó esta decisión.

La presidenta señaló que el Gobierno de la región "nunca ha estado en favor de los cierres ni de las cancelaciones" y que esta decisión de Génova le hace pensar que "hace falta una nueva dirección en el PP de Madrid que evite contradicciones".