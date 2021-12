Puig assegura que s'ampliarà l'exigència del passaport covid en espais on l'ús de mascareta no està garantit

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dijous que tot i que encara Salut Pública i la Conselleria de Sanitat estan estudiant els sectors als quals es podria ampliar l'exigència del passaport covid, ha aclarit que serà "en aquells espais en els quals l'ús de la mascareta no està garantit".

Puig s'ha pronunciat així a Castelló després de presentar el projecte definitiu de rehabilitació de l'edifici Borrull en ser preguntat sobre aquest tema.

Així, Puig ha subratllat que el passaport covid en aquests moments és necessari en espais en els quals l'ús de la mascareta és "complicat o impossible". No obstant açò, ha apuntat que "la vacunació per si mateixa no és 100 per cent segura, i Ómicron pot ser una variant més contagiosa".

"La presentació del passaport covid no eximeix de l'ús de la mascareta", ha indicat Puig, qui ha afegit que s'està transitant per la pandèmia "tenint en compte la corresponsabilitat dels ciutadans i que cadascun és el que millor es pot protegir i, per tant, no cal esperar algun tipus de sanció o de posició coercitiva".

Quant a la vacunació de menors de 12 anys, el cap del Consell ha subratllat que cal reafirmar "una vegada més" el compromís de la comunitat educativa en el procés de superació de la pandèmia, "tant en la vacunació del professorat, que va tindre un actitud extraordinàriament positiva, com ara del professorat, els pares i els propis xiquets, doncs hi ha hagut un comportament exemplar, amb un altíssim percentatge de xiquets que s'estan vacunant".

CRIDA

Puig ha fet una crida a les persones que tenen "reticències" perquè "sàpien la realitat, i és que la possibilitat d'arribar a un hospital o a una UCI és extraordinàriament superior si no et vacunes".

Respecte al procés de vacunació de la tercera dosi, Puig ha assenyalat que "la cohesió del territori és millor, sobretot perquè no hi haja dubtes ni incertesa per a la ciutadania", i -ha dit- "la lògica diu que s'hauria de començar la tercera dosi com es va començar la primera, per trams d'edat, i després també a aquells professionals essencials que es van vacunar fa temps amb AstraZeneca". "Espere que en breu puguem llançar una operació d'acceleració de la vacunació", ha afegit.