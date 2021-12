El polémico homenaje que Rocío Carrasco organizó para su madre, Rocío Jurado ha dividido a la opinión pública. La única que faltaba por pronunciarse era Rocío Flores que, este jueves, en El programa de Ana Rosa, ha explicado que su abuela "es la artista más grande que ha dado este país" y que "todo homenaje" le parece "superbién y sabe a poco. Ojalá se le rindieran homenajes todos los días".

La joven ha señalado que "nadie" la invitó al homenaje que se rindió a su abuela y, además: "Si me hubiesen invitado posiblemente tampoco hubiese ido. Pero si ella me hubiera llamado y me hubiera dicho que iban a hacer eso, no habría tenido ningún tipo de inconveniente. También te digo que homenajes a mi abuela se hacen continuamente. Si ella considera que la mejor manera de hacerlo es de la manera que lo hicieron es cosa suya y es respetable".

En El último viaje de Rocío, su hija dudó acerca de repartir o no las pertenencias de la cantante. Por ello, Joaquín Prat ha querido saber si Rocío Flores conserva algún objeto de su abuela, aparte del pañuelo que el Maestro Joao le dio hace años, a lo que la joven ha respondido: "Para serte sincera del todo, cuando me independicé, rescaté un rosario que tengo en el joyero que es lo único que me dio mi madre. Supuestamente, ese rosario era de ella, pero con total certeza no te lo puedo decir".

La joven no ha podido contener las lágrimas ante la semana tan complicada que está viviendo. Alessandro Lecquio le ha asegurado a Rocío Flores que los objetos de su abuela también le pertenecen a ella y no solo a su madre. Cristina Tárrega ha preguntado a la joven acerca de la posibilidad de un reencuentro con Carrasco y la colaboradora ha apuntado que puede estar más lejos que nunca. Ante esto, Flores no ha podido más y se ha derrumbado en directo.

"Estoy así porque se me remueven un montón de cosas. Ha sido una semana un poco intensa. También ha sido el cumpleaños de mi hermano", ha explicado la joven, entre lágrimas, para agregar que Rocío Carrasco no ha felicitado a David Flores.

Pese a esto, Rocío Flores ha querido lanzar un mensaje a su madre: "Sus hijos están aquí y cuando quiera aquí estamos. Mi hermano nunca se va a ir, cuando quiera que lo llame. Yo también estaré ahí. A mí las cosas me duelen". Además, la joven ha recalcado que, mientras vivió con su madre, perdió la relación con José Ortega Cano y Gloria Camila. Cuando comenzó a vivir con su padre, la retomaron.