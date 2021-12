Pirineus catalans, el millor escenari per retrobar-nos i viure grans experiències en espais naturals de proximitat

Els Pirineus de Catalunya s’han consolidat com una destinació ideal per combinar els esports d’hivern relacionats amb la neu amb una oferta alternativa cultural, gastronòmica, de turisme de proximitat i lúdica cada vegada més completa. Es tracta d’un entorn natural de gran bellesa, un indret ple de recursos patrimonials de molta riquesa arquitectònica i cultural i paratges ideals per perdre’s i retrobar la intimitat perduda.

Pel que fa a la pràctica de l'esquí i altres esports d'hivern, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s’ocupa de la gestió i l’explotació de sis estacions de muntanya distribuïdes al Pirineu de Catalunya fomentant la promoció de les comarques i les destinacions de muntanya on s’ubiquen aquestes instal·lacions.

Des de la zona oriental del Pirineu, amb les estacions de muntanya de La Molina, Vall de Núria i Vallter, passant pel Pallars, amb Espot i Port Ainé; i fins a l’extrem més occidental, a l’Alta Ribagorça, amb Boí Taüll, les estacions de muntanya d’FGC són l’escenari perfecte per viure experiències durant tot l’any gràcies a l’àmplia oferta de propostes per a tots els públics.

Aquest hivern, la Generalitat de Catalunya convida a gaudir de la neu i dels esports d’hivern a les seves estacions, com també a la resta d’instal·lacions pirinenques de primer ordre, com ara Baqueira Beret, Masella o Port del Comte, amb una àmplia proposta d’activitats aptes tant per al públic esquiador com per al no esquiador, on tothom pugui estar en contacte amb la natura.

Espais naturals de proximitat, la gran escapada segura

Les explotacions turístiques del Pirineu català i els espais naturals on estan ubicades van de la mà tot promovent accions conjuntes per a la descoberta del medi natural i el respecte per l’entorn.

En un moment especialment complicat a causa de la pandèmia per al turisme en general i concretament per a la nostra oferta turística de proximitat i territori, la Generalitat dinamitza el turisme i la pràctica de l’esport a espais emblemàtics de Catalunya. Tanmateix, en una clara dinàmica de desestacionalització, ajuda a generar negoci a totes les èpoques de l’any, no només a l’hivern.

En aquest sentit, a més de dinamitzar les comarques pirinenques on s’ubiquen les estacions de muntanya, manté les propostes lúdiques i esportives de la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollés, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. I tot això garantint experiències segures gràcies als protocols contra la Covid, certificats i consolidats després de més d’un any d’aplicació. Alhora, col·labora en la promoció de les estacions de la Mancomunitat Tot Nòrdic, l’estació de Tavascan i la de Masella per a la promoció del domini conjunt La Molina + Masella.

A més de la pràctica de l’esquí, propostes diverses de lleure i culturals i un compromís ferm per la sostenibilitat són la gran aposta d’enguany de les estacions dels Pirineus de Catalunya i del seu entorn territorial.

Imatge de l'estació Espot. FGC

Activitats de lleure familiars més enllà de l'esquí

Aquestes estacions pirinenques catalanes, de primer nivell internacional, ofereixen un ampli ventall d’activitats per gaudir de la neu relacionades amb l’esquí així com d’altres activitats de neu diverses i molt familiars.

En aquestes estacions hi podem trobar algunes de les iniciatives lúdiques i esportives més atractives per a un turisme eminentment familiar com ara: tallers per construir iglús, esquiades nocturnes amb 10 kilòmetres de pistes de neu artificial, immersions sota el gel a més de 2.000 metres d’alçada, curses d’esquí de muntanya de més de 3 quilòmetres, rutes familiars guiades amb raquetes de neu, conducció segways, motos de neu o excursions amb màquines trepitjaneu, circuits de múixing o l’oportunitat que els més petits aprenguin gaudint de la neu amb parcs i circuits infantils.

Cal recordar que estacions com les de Masella, La Molina i la Vall de Núria estan certificades per l’Agència Catalana de turisme com a equipament de turisme familiar perquè tota la família tingui al seu abast múltiples i diverses ofertes de lleure i també culturals.

Turisme sostenible, respectuós amb la natura i sense barreres

En relació amb aquesta oferta de contacte lúdic i natural amb el territori, les estacions de muntanya gestionades per FGC i l'entitat Medi Natural, de la qual depenen els parcs naturals i nacionals de Catalunya, treballen conjuntament en la preservació del medi ambient, el respecte per la natura i el coneixement de la fauna i la flora. Aquestes estacions de muntanya són un element més en la lluita decidida i ferma de Ferrocarrils contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire.

Un dels objectius sostenibles és produir el doble de neu, arribant a tenir el 90% del territori innivat en menys temps, amb un 50% menys de la despesa energètica i sense més despesa d’aigua, optimitzant els recursos. Anualment, cada estació signa un conveni amb el seu espai protegit: Espot i Boí Taüll, amb el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; Port Ainé, amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu; la Molina, amb el Parc Natural Cadí-Moixeró; i Vallter i Vall de Núria, amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

D’altra banda, l'accessibilitat per a persones amb alguna discapacitat o mobilitat reduïda és una altra de les prioritats. Amb la voluntat que ningú es quedi fora d’aquesta àmplia oferta de lleure, les estacions catalanes, com ara La Molina, Baqueira o Boí Taüll engeguen iniciatives per a poder gaudir de les activitats de neu sense barreres, ja sigui amb l’organització d’activitats i proves esportives destinades a persones amb alguna discapacitat física, sensorial o intel·lectual, o bé dotant a aquestes persones de material adaptat i personal d’assistència preparat i format.

Neu a l'estació de Vallter i paisatge per gaudir del naixement del riu Ter. FGC

Estacions, territori i Parcs Naturals: la proximitat més completa

Juntament amb aquesta àmplia oferta sobre neu amb què compten les estacions, les diverses propostes lúdiques, culturals i, fins i tot, gastronòmiques de les destinacions on estan ubicades aquestes estacions constitueixen un reclam turístic de primer nivell i dels més complets. En l’entorn territorial de les estacions catalanes s‘ofereixen diverses activitats en contacte amb la natura que van més enllà de les propostes de neu.

Així, els parcs naturals i altres entitats del territori organitzen activitats i rutes guiades per a descobrir la natura en època d'hivern. Unes propostes per conèixer i viure la gran riquesa natural del territori que es poden consultar a les webs dels Parcs Naturals de Catalunya i del turisme de la zona. Combinar les activitats de neu a les estacions amb una extensa oferta derivada de la gran riquesa natural, cultural, gastronòmica i turística pirinenca suposa la combinació perfecta perquè els visitants gaudeixen al màxim d’un territori privilegiat, i de proximitat en el cas del turisme autòcton.

Gran aposta per l’esport de base i de competició

Un dels objectius principals de la Generalitat de Catalunya i de les estacions de muntanya que gestiona és fomentar i impulsar l’activitat física i la pràctica de l’esport de base i de competició. Per aquest motiu promouen el Programa Esport Blanc Escolar que té com a objectiu impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern en la població infantil de les comarques de muntanya de Catalunya així com desenvolupar diverses competicions en el marc de l’entorn de muntanya.

Així, cada any les estacions de muntanya d’FGC reben grups d’escolars de 3r i 4t de primària que s’inicien en la pràctica de l’esquí. També manté un acord amb la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, a través del qual cedeix espais de competició per a la realització d’esdeveniments i entrenaments perquè equips d’alta competició en puguin disposar. Tanmateix, col·labora amb la Federació Internacional d’Esquí i amb la Real Federación Española de Deportes de Invierno en la promoció i difusió de l’esquí de competició.

Allotjament, botigues, cultura i gastronomia amb caliu

Pel que fa a les possibilitats d’allotjament, cal destacar que, si bé l’oferta que està al voltant de les estacions d’esquí és una bona opció, a la resta del territori pirinenc existeix una àmplia varietat d’alternatives d‘allotjaments de diverses categories i grandàries però totes de gran qualitat, com ara hotels convencionals i rurals, albergs o càmpings amb ofertes molt interessants de bungalous i altres serveis condicionats per a la temporada d’hivern.

Habitació d'un hotel a l'estació de Port Ainé. FGC

I si parlem de l’oferta comercial, la gran varietat i qualitat d’aquest tipus de servei hi destaca especialment en els grans nuclis de cada territori. Nuclis importants com Puigcerdà, Sort, Solsona, Ripoll o Ribes de Freser esdevenen grans eixos comercials amb una diversitat de productes autòctons de qualitat força atractius per a tota mena de visitants.

Si l’oferta lúdica i esportiva dins i fora de la neu és molt completa i diversa, és obligat poder gaudir alhora del ric patrimoni cultural que es preserva secularment en el territori pirinenc on estan ubicades aquestes estacions. Les rutes culturals, com ara la del Romànic a Boí Taüll, els museus, monuments, la gran oferta gastronòmica i d'altres manifestacions culturals i artístiques, fan que els usuaris de les activitats de neu disposin d’altres reclams turístics interessants i complementaris.

Quant a la gastronomia pirinenca, l’oferta és variada i molt atractiva. Destaca la gran varietat culinària amb plats típics del lloc a base de productes locals quilòmetre 0. A més, alguns dels productes que es poden trobar a les receptes del territori tenen el distintiu de Denominació d’Origen Protegida o la Indicació Geogràfica Protegida. Només cal esmentar com a exemples les Mongetes de Santa Pau, els formatges de l’Alt Urgell i la Cerdanya o la vedella dels Pirineus. Els millors productes de proximitat per agafar forces a l'hora de pujar i baixar pistes, o practicar alguna de les moltes i variades activitats que es poden gaudir en qualsevol de les estacions de muntanya pirinenques o en els seus magnífics Parcs Naturals envoltats d’un entorn natural privilegiat.