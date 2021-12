Cvirus.- Sanitat prorrogarà tots els contractes de reforç Covid fins a maig "com a mínim"

La Conselleria de Sanitat prorrogarà fins a maig "com a mínim" la totalitat dels contractes de reforç covid-19 actualment vigents i que finalitzaven a la fi de desembre, que en aquests moments suposen 6.656 treballadors, segons ha anunciat aquest dijous el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Puig ha realitzat aquestes declaracions a Castelló, on prèviament ha presentat el projecte definitiu de rehabilitació de l'edifici Borrull.

La decisió de prorrogar els contractes covid s'ha pres després de consultar les necessitats assistencials amb els diferents departaments de salut i s'ajusta a la gestió dinàmica de la pandèmia que ha portat des del primer moment la Conselleria de Sanitat, "adaptant-se en tot moment a les circumstàncies canviants de l'emergència sanitària per a atendre de la millor forma les necessitats sanitàries dels valencians i les valencianes", segons ha informat el departament de Sanitat en un comunicat.

Segons ha manifestat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, el reforç "es mantindrà, almenys, fins al mes de maig, el temps que s'estima necessari fins a poder comptar amb les 6.000 noves places estructurals amb les quals es dotarà la Conselleria de Sanitat". "En tot cas, i com sempre, la continuïtat de les places de reforç estarà subjecta a l'evolució de la situació epidemiològica", ha afegit la consellera.

Les 6.000 noves places representen un increment de plantilla "històric" de la Conselleria de Sanitat del 10 per cent respecte a la situació actual. Aquestes places, juntament amb les 1.889 places creades per a atendre el Departament de Salut de Torrevella, recentment incorporat a la gestió directa, i les 113 de la recent subrogació del servici de Ressonàncies magnètiques, que estava privatitzat, eleva l'increment de la plantilla estructural a un 15%.

GUIA

El cap del Consell ha explicat respecte a la pandèmia que el que vol és seguir amb una guia "que ha funcionat fins al moment i que té a veure amb la vacunació i la corresponsabilitat i prudència, reforçant el sistema sanitari".

"La pandèmia està entre nosaltres i no serà fàcil superar-la, però estem decidits a fer-ho", ha assenyalat Puig, qui ha insistit en la necessitat que es mantinga la prudència. "No podem donar passos en fals, doncs es tracta de tindre un Nadal amb l'alegria que significa el retrobament, però adoptant les mesures com la mascareta, la higiene, la distància i la vacunació", ha afegit.

Sobre aquest tema, ha recordat que s'ha començat a vacunar als xiquets menors de 12 anys i que "en breu" començarà la vacunació de treballadors essencials i majors de 50 anys, acabant també amb els menors de 60 anys.

"Aquesta és una operació complexa, perquè estem parlant d'una tercera dosi, que no se sabia fins a ahir fins a quin grup d'edat s'aconsellava per part dels experts, però el nostre full de ruta és la prudència i l'adopció de les mesures de caràcter general, la vacunació i el reforç sanitari", ha insistit Ximo Puig.