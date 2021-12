Unanimitat en Les Corts per a reforçar la prevenció del suïcidi, "un problema de salut nacional"

Es tracta d'una iniciativa que planteja la possibilitat d'atenció via aplicacions de missatgeria instantània. Aquesta proposició no de llei (PNL), presentada per Unides Podem, ha recaptat el suport tant de la resta de grups del govern del Botànic (PSPV i Compromís) com de l'oposició (PP, Cs i Vox).

"Hem de passar a l'acció, no n'hi ha prou amb una declaració d'intencions davant aquest problema de salut nacional", ha recalcat Pilar Lima com a síndica d'UP, advertint que en 2019 es van comptabilitzar 450 suïcidis a la Comunitat i que és la tercera autonomia amb més morts d'aquest tipus. A açò ha sumat la "fatiga pandémica" i les conseqüències de l'abús de psicofàrmacs o altres drogues.

De la resta de grups, Carles Esteve (Compromís) ha advocat per posar el focus en els intents de suïcidi, advertint que "la majoria es donen entre dones després d'experiències de violència de gènere, i Carmen Martínez (PSPV) ha destacat que la salut mental és una de les línies estratègiques del govern valencià després d'anys com "la gran oblidada".

Entre l'oposició, José Juan Zaplana (PP) ha urgit la Conselleria a actuar en aquest àmbit i a rendir compte en quatre mesos, Yaneth Giraldo (Cs) ha trobat a faltar un número de telèfon depenent del Ministeri de Sanitat d'atenció de la conducta suïcida, com va prometre Pedro Sánchez, i David García (Vox) ha coincidit en la necessitat de posar el focus en la salut mental però ha acusat el Govern de no destinar fons.

La iniciativa contempla dotar de recursos tècnics i humans un servici d'atenció a la prevenció del suïcidi que compte amb assistència presencial especialitzada en comunicació amb persones sordes, sordcegues, amb discapacitat intel·lectual i amb TEA.

Finalment, insta el Consell a establir mecanismes de col·laboració institucional perquè tots els servicis referents a sanitat, educació, servicis socials puguen estar en permanent comunicació durant el desenvolupament de l'atenció a la prevenció del suïcidi.