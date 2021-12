Rozalén desvela a Chicote sus problemas para ser madre y narra su drama familiar

Rozalén pasó un buen rato Fuera del mapa hablando con Alberto Chicote sobre muchos temas de actualidad que le tocan más o menos de cerca.

La cantante, que se confesó "enamorada de la vida", charló del amor, algo "muy difícil" con su trabajo, según la artista. "No salgo a ligar y no me puedo hacer Tinder", confesó.

Además, desveló sus dificultades para ser madre. "Tengo 35 años y cuando me planteo ser madre es muy difícil porque a mí me tienen planeada la vida a dos años vista, entonces nunca es un buen momento", aseguró.

Además, la artista manchega emitió un bonito alegato contra la violencia machista, algo que le acompaña también en sus trabajos discográficos. "Ha vuelto lo de: 'si tiene celos es porque me quiere'", algo que le indigna. "Quien te quiere te tiene que querer bien y libre".

Rozalén también habló con el cocinero de un drama familiar y su lucha por la memoria histórica que, incluso, emocionó a Chicote.

"Justo fue mi tío abuelo y era nuestro desaparecido de la Guerra Civil española, el hermano mayor de mi abuela", explicó ella acerca de su viaje por 'La Toscana valenciana'.

Entonces contó que, cuando su abuelo tenía 18 años, se lo llevaron a la Guerra Civil y nunca volvió "porque lo mataron".

Sin embargo, ella luchó hasta encontrar, gracias a la ayuda de la asociación para la recuperación de la memoria histórica, la fosa común donde estaban los restos de su familia. "Pude decirle a mi abuela que le habíamos encontrado y antes de morir ella sí que fue a llevarle su flor y a curar un poquito la herida", contó emocionada.

"No puedo comprender cuando la gente te dice: 'hay que mirar pa'lante, no hay que tener rencor'. Mi abuela no hablaba desde el rencor, era desde la dignidad", concluyó.