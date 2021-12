El cens del sensellarisme trau a la llum a 723 persones en aquesta situació

Aquest són alguns de les primeres dades que deixa el II Cens de Persones Sense Llar impulsada per l'Ajuntament de València i 14 entitats socials, en col·laboració amb la Universitat de València. La iniciativa va reunir anit un total de 518 voluntaris per a pentinar la ciutat realitzant uns qüestionaris que llançaran una radiografia de la situació d'aquest col·lectiu vulnerable.

Cal recordar que el primer cens es va realitzar el 24 d'octubre de 2019, amb un resultat de 831 persones sense sostre, i aquest segon, el 15 de desembre de 2021.

Des del consistori assenyalen que s'han trobat menys de persones sense llar en els carrers de València i que hi ha més pernoctant en els albergs que en els carrers, una situació que fa dos anys era la contrària. "És un aspecte que valorem molt positivament des de l'Ajuntament de València i ens indica que el treball que estem fent va pel bon camí", ha manifestat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano.

"Totes les inversions que estem fent les administracions públiques per a pal·liar i previndre el sensellarisme, així com el treball conjunt i d'estreta col·laboració amb totes les entitats socials, està tenint resultats positius, i ho podem veure amb la disminució d'un 13% de la població de persones sense sostre en la ciutat de València".

"Som conscients -ha continuat- que ens queda molt de camí per a recórrer en aquest sentit, però aquestes dades ens assenyalen que el treball és el correcte i que hem de continuar per aquesta senda".

L'Ajuntament subratlla que l'objectiu del cens és "conéixer la situació real d'aquesta problemàtica, radiografiar el sensellarisme en la ciutat, un fenomen present a totes les grans ciutats europees, però que València vol conéixer en profunditat per a poder plantejar solucions i accions al respecte".

El consistori disposa d'un total de 666 places per a persones sense llar, que es divideixen en 337 places d'allotjament d'emergència, més altres 329 en l'àmbit de la cooperació i la immigració (demandants d'asil i altres casos).

El pressupost municipal per a 2022 contempla una partida de 120.000 euros per a la redacció dels projectes de dos centres multifuncionals per a persones sense llar: 'Sostre Soternes' i 'Sostre Rovella', els quals comptaran amb mòduls residencials individuals i zones a l'aire lliure.

A més, 'Sostre Rovella' acollirà també les dependències del Servici d'Atenció a Urgències Socials (SAUS) i disposarà d'unitats d'estada breu, en la mateixa línia del recurs que estarà situat en el carrer de Los Angeles del Cabanyal i del qual ja s'ha adjudicat la redacció del projecte.

MENSUALITATS DE LLOGUER

En aquesta línia, incideixen que l'Ajuntament inverteix actualment més de 2 milions d'euros anuals en allotjaments i recursos per a persones sense sostre. Serveis Socials aporta també més de 2 milions en ajudes de prevenció al sensellarisme, destinades al pagament de les mensualitats del lloguer, de l'entrada a un habitatge o a cobrir factures de subministrament de llum, gas i aigua.

Finalment, informen que les places d'alberg de les quals disposa l'Ajuntament "mai es cobreixen al cent per cent i, si alguna vegada arribara a donar-se el cas, la Regidoria de Servicis Socials pot llogar habitacions de manera puntual en hostals per a donar cabuda a totes les persones que vullguen dormir a cobert". "Mai una persona dormirà en el carrer si no vol, és una premissa que garanteix l'Ajuntament de València a tothom" conclouen.