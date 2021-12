Las personas en la cincuentena recibirán la tercera dosis en orden descendiente por edad y después los de 49 a 40 años

La administración de la dosis de refuerzo de la vacuna de la Covid puede continuar ya oficialmente por el grupo de edad de 50 a 59 años, en orden descendiente, y también por las personas menores de 60 años que en su momento recibieron el suero de AstraZeneca, en su mayoría trabajadores esenciales. Así lo ha acordado la Comisión de Salud Pública, que también apunta ya al siguiente grupo de edad, de 40 a 49 años, que "progresivamente" recibirá también una tercera dosis de vacuna.

Los directores generales de Salud Pública del Ministerio y de las comunidades han confirmado este jueves la propuesta de la Ponencia de Vacunas, para poder abrir ya la administración de terceras dosis a la franja de edad de la cincuentena. Estos ciudadanos la recibirán en orden descendiente por edad, es decir, empezando por los de 59 y terminando por los de 50.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, podrán recibirla una vez que hayan pasado 6 meses desde la segunda dosis, de modo que España no modifica el intervalo, para reducirlo a los tres meses como recomendó hace unos días la Agencia Europea del Medicamento y ayer mismo el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC).

Siguiendo este mismo criterio, la Comisión de Salud Pública apunta ya al próximo grupo de edad que recibirá la dosis de recuerdo, la franja de 40 a 49 años, que, de nuevo será revacunada empezando por los mayores y siempre que hayan pasado seis meses desde que se pusieron la segunda dosis, siempre que fuera de Pfizer o Moderna.

"De manera progresiva, se podrá administrar la dosis de recuerdo a las personas de 49 a 40 años, comenzando por las cohortes de mayor edad", ha acordado la Comisión de Salud Pública, que no ha fijado fecha para empezar a revacunar a este grupo. No obstante, en términos generales, este colectivo se vacunó entre junio y julio de este año, de modo que todavía no se han cumplido los seis meses que deben pasar para recibir la tercera dosis.

Vacunados con AstraZeneca

Para quienes no se aplica el intervalo de seis meses es para los menores de 60 años que se vacunaron con AstraZeneca. Son los trabajadores esenciales, como policías, militares o profesores, que se pusieron la primera dosis antes de que los trombos que se asociaron a este suero hicieran que se limitara solo para la población de 60 a 69 años y que, a pesar de ello, después decidieron completar la pauta con esta misma vacuna, en lugar de con Pfizer, como proponía el Ministerio.

Según lo acordado este jueves por la Comisión de Salud Pública, estas personas ya pueden empezar a recibir la tercera dosis que, como en todos los casos anteriores, será con una vacuna de ARN mensajero -Pfizero Moderna- y para lo que no tendrán que esperar más de tres meses desde que recibieron la segunda dosis.

La Comisión de Salud Pública insiste en que debe priorizarse la vacunación en personas de 12 años y en aquellas personas que aún no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna y las dosis de refuerzo en los grupos más vulnerables, es decir: mayores de 60 años. Además, recuerda que las personas de cualquier edad que recibieron una dosis de vacuna Janssen también deben recibir una dosis de refuerzo.