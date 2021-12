Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' critican al doctor Carballo: "Que diga esto un médico es gravísimo"

La vacunación de los más pequeños de la casa está trayendo de cabeza a muchos padres que aún dudan acerca de si inocular el antídoto a los niños o no. Con el objetivo de obtener la opinión de un sanitario, en la mañana de este jueves, El programa de Ana Rosa ha contactado con el doctor César Carballo que, como en ocasiones anteriores, ha ofrecido su punto de vista sobre este controvertido tema.

En la entrevista, realizada por una Ana Terradillos visiblemente sorprendida con las declaraciones del doctor, Carballo ha explicado: "Voy a esperar un poco en vacunar a mi hijo de 7 años y lo sacaré este viernes del colegio porque la situación está descontrolada". Ante esto, algunos colaboradores del matinal no han podido ocultar su indignación.

Así, Esther Palomera ha apuntado: "Sinceramente, me parece tremendamente irresponsable que un sanitario diga que tiene dudas sobre la vacunación de los menores". Además, la periodista ha indicado: "No creo que su criterio esté más cualificado que las sociedades médicas y científicas".

"Si hubiera algún riesgo no se habría aprobado la vacunación a menores. Que alguien como el doctor Carballo salga en televisión diciendo esto, a mí me preocupa... hay que tranquilizar a los padres y madres porque está testado que las vacunas son seguras para adultos y pequeños", ha criticado la comunicadora.

Además, Palomera tampoco entiende las razones de Carballo para sacar a su hijo del colegio: "Esto de que saquen a los niños de los colegios no me parece ni muy serio ni muy responsable". Por su parte, José María Olmo, también colaborador del programa de Telecinco ha afirmado que "un altísimo porcentaje de las cosas que ha dicho el doctor Carballo están fuera de lugar" y que él también está "en contra de lo que dice".

"Este tipo de mensajes pueden calar en un porcentaje de la sociedad porque hay mucho desconcierto", ha sentenciado Olmo. Rodolfo Irago se ha mostrado de acuerdo con sus compañeros: "Me parece una barbaridad. Me parece lamentable". Además, el periodista ha continuado: "Que diga esto un médico me parece gravísimo".