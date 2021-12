La Comunitat perd 9.886 habitants en el primer semestre de 2021, aconseguint els 5.051.250 residents

En termes relatius, la Regió de Múrcia és la comunitat autònoma que va registrar un major ascens de la població amb el 0,20%, seguida per Canàries (+0,09), Comunitat Valenciana (+0,08) i Cantàbria (+0,01).

La Comunitat comptava a 1 de gener de 2021 amb 5.047.045 residents. Des d'aleshores el saldo migratori exterior se situa en 8.156 habitants i l'interior en 6.023.

Segons l'informe, durant el primer semestre de 2021 la població es va reduir en tretze comunitats autònomes i en les ciutats autònomes de Ceuta (-0,87 per cent) i Melilla (-0,63 per cent) i va créixer en les quatre restants.

Els majors descensos en termes relatius es van donar a Aragó (-1,33 per cent), Principat d'Astúries (-0,39 per cent) i País Basc (-0,38 per cent), seguides de Castella i Lleó i Extremadura, les dos amb un -0,30 per cent.

Per la seua banda, els majors increments de població es van donar en Regió de Múrcia (0,20 per cent), Canàries (0,09 per cent) i Comunitat Valenciana (0,08 per cent), a més de Cantàbria on augmenta un 0,01 per cent.