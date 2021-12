'Celebrity Bake Off España' se estrena con repostería, humor y el cariño entre Esperanza Aguirre y 'Soy una pringada'

De todas las disciplinas culinarias, la repostería es de las más complicadas. Unos pocos gramos de más o de menos, un grado arriba o abajo o un minuto extra en el horno pueden estropear una preparación.

Es por eso que es especialmente meritorio el valor de participar en Celebrity Bake Off, un concurso que Amazon Prime Video estrena hoy jueves.

A través de diez episodios, Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu, Joan Capdevila, Esperanza Aguirre y Esty Quesada competirán preparando todo tipo de postres, que serán juzgados por Clara Villalón (chef y consultora) y Frédéric Bau (maestro chocolatero y director de L’École du Grand Chocolat).

Esta divertida competición, llena de momentos hilarantes, está presentada por Paula Vázquez y Brays Efe. "Cuando he visto lo que han hecho, con pasión y capacidad, les dije a mis colegas de Francia que el nivel que he visto en el Celebrity Bake Off de España no lo había visto en el formato profesional de Francia", decía Bau en la presentación.

Ha habido desastres, claro, aunque en general "han hecho un trabajo excelente, la gente se va a quedar alucinada", añadía Efe.

Todos están de acuerdo en que iban a "grabar un programa de cocina y nos salió un programa de humor", por el buen rollo del elenco a pesar de la tensión de la competición y las pruebas.

Si hay dos concursantes en las antípodas y que han conseguido llevarse hasta bien, esas han sido la expolítica Esperanza Aguirre y Esty Quesada, Soy una pringada. Esta última hablaba sobre el tema a preguntas de 20minutos.es. "Nos hemos llevado bien", decía Quesada.

Sus compañeros lo refrendaban. "La que no ha venido [por Esperanza Aguirre, ausente en la presentación] se enamoró terriblemente de esta mujer y la buscaba y comía con ella", decía Yolanda Ramos.

La cantante Soraya citaba a Esperanza Aguirre: "A mí me dijo que Esty es muy dulce, aunque ella no lo sepa". "Fue un flechazo", ratificaba Andrés Velencoso.