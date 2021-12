Compromís proposa ampliar la gratuïtat de la vacuna contra el virus del papil·loma humà fins als 45 anys

Segons el seu síndic, Fran Ferri, amb aquesta mesura es disposaria de més instruments de prevenció dels càncers derivats del papil·loma en grups amb major incidència.

Aquesta disposició, al seu juí, hauria d'anar acompanyada d'una campanya d'informació, sensibilització i foment de la vacunació dirigida específicament al col·lectiu d'HSH, incrementant així la cobertura de la vacuna.

En la iniciativa parlamentària, la coalició recorda que la generalització de la vacunació contra el virus del papil·loma humà en les xiquetes suposa un important instrument de prevenció enfront d'aquests càncers.

De fet, en països com Austràlia, que va començar el programa de vacunació en 2007, ja s'ha vist reduïda la incidència del càncer de coll uterí en més d'un 90%, i s'estima que s'haurà pogut eradicar algunes variants del virus en 2035.

A banda de les dones, un dels col·lectius que pateix major incidència del virus és el dels homes que tenen sexe amb homes, en els quals s'estima una prevalença de la infecció per papil·loma a nivell anogenital del 63,9%, mentre que en HSH amb infecció per VIH és del 92,6%. A nivell oral, la prevalença de la infecció en HSH és del 17,3% i en HSH amb infecció per VIH del 27,8%.

El programa de vacunació en adults de la Comunitat Valenciana vigent estableix la gratuïtat de les vacunes contra el virus del papil·loma humà fins als 26 anys, en la línia de l'establit a nivell nacional. Així i tot, algunes comunitats autònomes com Euskadi o Galícia han ampliat aquesta gratuïtat fins als 45 anys, que també és l'edat màxima marcada en altres països del com el Regne Unit o Irlanda, sobre la base de les recomanacions dels seus comités científics.

Per tot açò, Compromís proposa que la Comunitat -on governa al costat de PSPV i Unides Podem- se sume a la resta de territoris que compten amb una gratuïtat de la vacuna per a aquest col·lectiu fins als 45 anys, en considerar que suposarà una millora substancial en la prevenció dels càncers derivats del papil·loma.