Los Inhumanos celebren el seu 41 aniversari en la sala 16 Toneladas i presenten gira per a 2022

En el recital participen els components originals al costat dels actuals que s'han anat incorporant al llarg dels anys, avança la banda valenciana en un comunicat.

L'actuació compta amb Los Roper com a grup convidat, una formació valenciana molt volguda en la ciutat, divertida, potent i completa, composta per músics de gran trajectòria i prestigi com Ramón Vela, bateria del mític grup Girasoules.

Entre el seu repertori tenen versions rockeritzades d'artistes espanyols de tots els temps com Raphael, Nino Bravo, Miguel Ríos, Los Ronaldos, Hombres G, Secretos o Los Rodríguez.

Los Inhumanos és el grup valencià més longeu, amb 21 discos publicats i algun amb més de 250.000 còpies venudes. La seua carrera suma fins a 2.000 concerts i més de 400 integrants en la banda.