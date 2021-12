Habitatge ven un refugi antiaeri a Sagunt per a integrar-lo en una ruta de llocs històrics de la Guerra Civil

El director general d'EVha, César Jiménez, i l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, han firmat la compravenda de l'immoble per un import de 31.000 euros.

En 1988 la Generalitat va comprar un edifici d'habitatges per a rehabilitar en el carrer Sant Francisco, número 13 de Sagunt. Al refugi s'accedeix per un local que hi ha en el vestíbul de l'edifici, té una superfície aproximada d'uns 88 metres quadrats, distribuïts en dos plantes.

L'Ajuntament vol integrar aquest refugi en una ruta de llocs històrics de la Guerra Civil. En la zona d'accés pretén instal·lar una exposició, per a després accedir al refugi a través d'unes escales.

La llei 4/1998 de patrimoni cultural valencià inclou els refugis construïts abans de 1940 com a béns immobles de rellevància local. Per tant es considera que formen part del patrimoni històric i arqueològic civil i militar de la Comunitat Valenciana durant la Guerra Civil.