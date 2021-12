Samantha Hudson presenta su especial de Navidad: "Me hacía ilusión traer a Bertín Osborne a cantar rancheras"

El especial de Una Navidad con Samantha Hudson, de ATRESplayer PREMIUM (estreno el domingo 19 de diciembre) es una reinterpretación del clásico de Charles Dickens Un cuento de Navidad. Junto a la protagonista hay todo un elenco de rostros conocidos como Amaia Romero, Anabel Alonso, Yurena, Jordi Cruz, Manuela Trasobares, Arturo Valls, Victoria Martín, Supremme de Luxe, o La Prohibida, entre otros. Dejamos que la propia Samantha nos hable sobre este especial.

¿Qué vamos a ver en Una Navidad con Samantha Hudson? Una Navidad con Samantha Hudson es una pieza audiovisual cuanto menos surrealista, porque mezcla cameos explosivos con la presencia de la menda lerenda y se forma un ecosistema que no sé si va a agradar, hacer risa o qué emociones va a suscitar, pero no va a dejar a nadie indiferente. Me entusiasma. El guión tiene toda la gloria y la narrativa... ha quedado algo muy especial.

¿Cómo han elegido a los invitados? Yo pensé en la gente que me cayera bien y que tuviera unos ideales que se correspondieran con los míos, porque me hacía ilusión traer a Bertín Osborne para cantar rancheras pero quizá no era quien encajaba más en mis esquemas mentales. Fui haciendo criba y de repente he construído mi propia constelación, mi propio firmamento con estas superestrellas que a mi parecer son lo más chulo que hay en España.

¿Navidad con Samantha Hudson es una prueba de que la Navidad se puede vivir de otras maneras que no sea con lucecitas y pavo? Pues en esta Navidad nuestra hay lucecitas y pavo... pero quizá sea una forma de decir que la tradición se puede mantener pero dándole un poco de vidilla, de punch. Yo apoyo el costumbrismo, me encanta el pimentón de la Vera y soy una chica manchega, habiendo nacido en Castilla y León. A la tradición sólo le hace falta una remezcla y un poco de vidilla, porque no es un especial de Navidad al uso.

Cuenta la historia de una persona endiosada, diva, ¿qué hace usted para no parecerse al personaje? Intento tener autoconciencia y ser autocrítica. Presto mucha atención a las cosas que me dicen, aunque sean negativas. Luego yo ya hago el baremo y decido si es una crítica constructiva o son meramente imprecaciones y comentarios despectivos. Procuro tener presente de dónde vengo y relativizar las cosas que pienso. Tiene que haber un diálogo interno entre el subconsciente y la voz pensante, que es la que normalmente sueles escuchar.

¿Cuáles son los fantasmas de Samantha Hudson? Son precisamente convertirme en algo que no me represente, defraudar a la gente que ha apostado por mí y en algún punto de la vida, si sucede, sentirme avergonzada de la persona en que me he convertido.

Está teniendo mucho éxito, ¿le ha dado con un canto en los dientes a alguien que no confiara en usted? Podría decirte lo típico de que es una venganza para todos los homófobos y los que me criticaron en el instituto, pero no creo que haga falta tener éxito ni alcanzar el concepto de fama meritocrático para ponerles un punto en la boca. Su principal condena y lo que más rabia me da de ellos es que sean homófobos y retrógrados y aunque yo hubiera sido una don nadie yo habría seguido teniendo razón y me sentiría una ganadora. A pesar de todas las circunstancias yo he apostado por ser auténtica, cosa que ellos jamás han entendido. ¿Que tengo éxito y les sienta mal? A mí me chupa el co... mientras sigan siendo unos rancios la historia seguirá siendo la misma.

La nota de prensa cita lo underground, ¿aún se ve encuadrada en eso o cada vez es menos underground? Creo que llega un momento en el que la paradoja inunda la vida y de repente la contracultura se convierte en cultura y al revés. No me atrevería a decir que sigo en el underground, porque mentiría. Me va muy bien las cosas y cada vez estoy más metida en el maintream. ¿Que sigo siendo una mamarracha? Desde luego. Si estoy donde estoy es gracias a eso. Tal vez haya dejado los bajos fondos, pero los bajos fondos nunca me van a dejar a mí. Cuanto tú eres fea e inmunda puedes performar ser guapa y coqueta, pero cuando solo sabes ser guapa y coqueta, no sabes ir hacia abajo. Aunque ahora esté en la cresta de la ola lo underground es algo que espero conservar hasta el día que me muera.

¿Por qué llamó a Yurena para participar? Ella hace del fantasma de las navidades futuras y la escogimos porque queríamos a alguien futurista. Y ¿quién hay más furista que ella? Mucha gente la denosta por aquello de ser una friki, por sus participaciones en la televisión y a mí me parecía una forma de hacerle justicia, porque siempre fue una adelantada a su época y nada a contracorriente. Ella habitaba un universo televisivo en el que lo único que se hacía era despreciar a estos personajes que lejos de hacer algo negativo lo que hacían era darnos historias y puro entretenimiento. Y eso es algo que por desgracia a día de hoy sigue sin valorarse.

También está Jordi Cruz... A él lo he puesto porque buscábamos a alguien que hiciera de plebeyo de Manuela Trasobares, que hace de Samantha del futuro y quién mejor que él, mi artemaniaco favorito y mi compañero en el Podcast Sigues ahí?

Amaia Romero también aparece, ¿qué tal le ha ido? A ella la conocía y nos llevamos muy bien y me hizo ilusión que accediera a participar. Su colaboración es musical y quizá no le hayamos dado pie a mostrar su espontaneidad, pero ha sido una colaboración maravillosa. Ha sido la estrella o el ángel, depende de en qué punto del globo terráqueo te encuentres, que corona el abeto de Navidad.