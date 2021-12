Bombas Gens proposa "divertir-se aprenent en Nadal" amb visites guiades i tallers familiars

Així, el centre sociocultural ofereix Visites Guiades a l'antiga fàbrica Bombas Gens (Refugi de la Guerra Civil, centre d'art, conjunt històric i jardí), ampliades per a Nadal; i dos sessions de Bombes Tallers Familiars (vespra de Nit de Nadal i de Nit de cap d'any) amb 'Juegos fabriles: Una aproximación histórico-artística a la situación de los derechos de la infancia dentro de la fábrica', per Dimitris Tzikopoulos y '¿Es posible enamorarse de un color?', per Clara Molinicos entorn de 'Blank, Irma Blank'.

Les Visites Guiades a l'Antiga Fàbrica Bombas Gens s'engeguen, amb totes les seues històries, en Nadal. A excepció dels festius i el 24 i 5 de gener, la resta dels dies serà possible realitzar la visita completa a les 11.30, 12.30 i 17.30.

"Els nostres visitants s'anaven plens de preguntes sense respondre, potser perquè mostràvem cada espai de forma aïllada", explica la directora adjunta de la Fundació Per Amor a l'Art (FPAA), Elisa Maldonado, que afig: "Nadal és un bon moment per a descobrir en família, aprendre i gaudir d'un espai únic a València". Les visites guiades, ja a partir de Reis, tindran lloc en els mateixos horaris, dissabtes i diumenges.

Per la seua banda, els Jocs Fabrils tindran lloc el 23 de desembre a les 17.00 hores i ajuda a percebre tot el passat fabril dins de Bombes Gens a través del joc en una experiència col·lectiva enriquidora.

Els espais en blanc contenen memòries dels seus usos anteriors?; mirant-los podem entendre el seu passat?, podem imaginar en ells un ambient fabril ple d'una multitud de gent treballant?, com era eixe treball? Xics i xiques entre els 10 i 16 anys contestaran a aquestes i altres preguntes guiats per Dimitris Tzikopoulos Boskidis, titulat en Belles arts i la pràctica actual de les quals està enfocada en el potencial social i polític que pot tindre l'art contemporani en diversos contextos teòric-pràctics.

Aquesta activitat es fa en col·laboració amb la Direcció General d'Infància i Adolescència de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

I ja el dia 30 de desembre, els més xiquets, de 3 a 6 anys, descobriran si és possible enamorar-se d'un color. El color juga un paper importantíssim en tota l'obra d'Irma Blank i, depenent de les tonalitats que tria, és capaç d'explorar mons dispars i heterogenis. Per a l'artista, el blau és el color que representa la utopia, la tinta o el cel, com explicarà Clara Molinicos, llicenciada en Belles arts que prepara el seu doctorat en art, la línia del qual d'investigació entrellaça art, ecologia, nous mitjans i educació.