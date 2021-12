El 67,4% de la ciutadania no celebrarà menjars nadalencs en restaurants, segons una enquesta de la Unió de Consumidors

Pel que fa a l'any anterior s'ha detectat un increment de persones consumidores que celebraran algun dinar o sopar en establiments d'hoteleria, ja que en les festes nadalenques de l'any passat només un 14,9% ho celebre en serveis de restauració.

No obstant açò, i encara que es duplica el percentatge de consumidors que preveu acudir a alguns d'aquests actes, es manté "la prudència" i són conscients de reduir el màxim possible el nombre de contactes, especialment en llocs tancats.

Aquestes són algunes de les principals conclusions de l'enquesta que sobre despeses i hàbits en les Festes Nadalenques ha realitzat la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de conéixer el pressupost que es destinarà i com té previst celebrar els dies més assenyalats en aquestes festes.

Sense lloc a dubte, assenyalen des de l'entitat, és el dinar del dia de Nadal la que se celebrarà majoritàriament en restaurants, segons manifesta un 51,2% de les persones enquestades, seguit dels sopars o dinars d'empresa amb un 14%, i en menor percentatge altres celebracions com a Any Nou, Dia de Reis i Nit de cap d'any. De fet, el 90% de les persones consultades tenen previst despedir l'any a casa pròpia, d'amics o familiars.

Quant al pressupost que destinaran per a celebrar aquestes festes, un 54,3% preveuen gastar-se el mateix de l'any passat, enfront d'un 25,4% que gastaran més i un 9,4% menys. Quant a les partides, un 18,1% de les persones enquestades gastaran més de 200 euros en dinars i sopars nadalencs, un 28,3% entre 100 i 200€, un 17,4% menys de 100 euros i un 36,2% no tenen un pressupost assignat. En regals i joguets, un 24,5% destinarà més de 250, un 34,5% entre 150 i 250, un 12,9% menys de 150 euros, i un 28,1% declaren no tindre un pressupost assignat.

DESPROVEÏMENT I COMPRES

Altra de les qüestions plantejades a la ciutadania és, si com a conseqüència de les contínues informacions relacionades amb el desproveïment, havia avançat les compres nadalenques davant el temor de no trobar els productes desitjats, i un 80,6% afirma que no enfront del 19,4% que manifesta que sí. En joguets i alimentació són on més han avançat les compres la ciutadania.

Enguany tampoc la ciutadania té previst aprofitar les festes nadalenques per a realitzar algun viatge i així ho constata el 80%. En canvi, aquells que sí, majoritàriament aprofitaren per a visitar a familiars i/ o amics.

El secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, assevera que "aquestes dades posen de manifest que la ciutadania està conscienciada i un any més es manté la prudència en les celebracions de les Festes Nadalenques". No obstant açò, la vacunació, el passaport COVID i l'eliminació de les restriccions ha influït que més persones consumidores celebren en restaurants alguns menjars nadalencs, afig.

L'associació de consumidors realitza una sèrie de recomanacions de cara al Nadal, entre les quals figura o deixar les compres per a l'últim moment i poder així comparar preus qualitats sense presses i evitarà concentracions.

També se suggereix la confecció d'una llista amb el que realment necessita comprar i no excedir-se del pressupost que disposa; anar amb compte en la utilització de targetes de pagament; rebutjar embolcalls excessius i opte per alternatives decoratives respectuoses amb el medi ambient; guardar els tiquets i factures de compra i recordar que si es realitza la compra online hi ha 14 dies per a la devolució del producte.