Restricciones por contaminación en Madrid: qué coches no pueden circular y qué medidas hay en vigor

El Ayuntamiento de Madrid ha activado este jueves el escenario 1 del protocolo anticontaminación por altos niveles de dióxido de nitrogeno (NO2) detectados en cinco estaciones de la y previsión meteorológica desfavorable.

En concreto, en el escenario 1 del protocolo todos los vehículos pueden circular por Madrid, independientemente de su pegatina, pero en la M-30 y sus accesos se limita la velocidad máxima a 70 km/h. Además, se recomienda el uso del transporte público.

Las restricciones del escenario 1 permanecerán vigentes hasta que se recuperen los niveles de NO2 permitidos. Si esto no sucede, el Consistorio activaría los siguientes niveles.

En el escenario 2, se incluye la prohibición de circular por la almendra central y por la M-30 a los vehículos sin etiqueta y aquellos que tengan la pegatina B y C no podrán aparcar en las zonas de estacionamiento regulado (SER).

Por su parte, en el escenario 3, a lo anterior añade la prohibición de la circulación de los vehículos sin etiqueta en todo el término municipal de Madrid. En el escenario 4, se suma la prohibición de circular a los coches con el distintivo ambiental B por el interior de la almendra central y por la M-30.

Por último, en el escenario de Alerta, las restricciones se amplían a los vehículos sin pegatina, los que tengan la C o la B y los taxis libres, que no podrán circular por el término municipal. Además, los vehículos Eco, C y B no podrán aparcar en las zonas SER.

Casi un año de la última activación del protocolo

A principios del pasado mes de enero fue la última vez que se aplicó este protocolo cuando se superó el límite de 180 microgramos/m3 de dióxido de nitrógeno durante dos horas en dos estaciones de la Red de Vigilancia de Calidad del Aire.

Los ciudadanos pueden estar informados a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico y DGT, CRTM/EMT, gabinete de tráfico, Emergencias Madrid y redes sociales.