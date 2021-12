Jennifer Lopez, enfadada con Ben Affleck por criticar a Jennifer Garner

Ben Affleck y Jennifer Lopez forman una de las parejas más admiradas de la industria del cine, la música y el famoseo americano en general. Sin embargo, unas palabras del actor sobre su ex, Jennifer Garner, no han sentado nada bien a la cantante neoyorkina y podrían significar un serio contratiempo en su relación, que, hasta el momento, al menos públicamente, parece ir viento en popa.

Según declaró recientemente Aflleck, si no se hubiese divorciado de Garner, no habría dejado el alcohol. "Probablemente, todavía estaría bebiendo", aseguró.

"Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado". Se refiere a su matrimonio con la también actriz. "Yo estaba como: 'no puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz. ¿Qué hago?'. Y lo que hice fue que me bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá. Resultó no ser la solución".

Unas palabras que han sentado mal en general. Pero también en particular a su actual pareja, Jennifer Lopez. Según Page Six, la artista también está molesta con el actor. "[López] está cabreada", señala una fuente al portal de variedades. "Ella está siendo arrastrada, porque está saliendo con él, y no quiere", incide la misma fuente.

Según ese testimonio, Affleck es "imprudente y arrogante".