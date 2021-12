Javi Martín, que sufre trastorno bipolar, reaparece en 'Sálvame': "Estuve a punto de quitarme la vida, pero se puede salir"

Javi Martín ha reaparecido en televisión para hablar de su experiencia personal a raíz de la muerte de Verónica Forqué.

El actor y presentador, que sufre un trastorno de bipolaridad que le hizo estar al límite, acudió a Sálvame para mandar un mensaje positivo: "Se puede salir, yo tengo una vida estable".

"Las personas que se quitan la vida no pueden más, yo estuve a punto de hacerlo, por milímetros y es que no podía aguantar más, me sentía tan hundido y en un pozo tan oscuro... Tenía la sensación de que no iba a salir", relató al ser preguntado por Jorge Javier Vázquez. "La única salida que veía era irme".

Por ello, pidió que se dé visibilidad a estos problemas en los medios, que haya "educación emocional desde el colegio", campañas de concienciación y, sobre todo, ayuda profesional en la sanidad pública, algo por lo que se dirigió directamente a la clase política.

"Esas personas necesitan ayuda, psicológica y psiquiátrica. La gente no los pueden pagar. Yo sí podía", es el llamamiento que hizo el actor.