Manuela Carmena, en 'El intermedio': "Me encantaría conocer en persona a Isabel Díaz Ayuso"

Este miércoles, Thais Villas visitó en su casa a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, con la que charló sobre la actualidad política del país: "Me ha sorprendido que viviendo en democracia haya políticos empeñados en jugar en una guerra constante de insulto", afirmó.

Junto a la reportera de El intermedio, Carmena recordó cómo llego al Ayuntamiento de Madrid tras 24 años de gobierno del PP: "El primer día cuando me pasaron a mi despacho no había nada, luego ya me explicaron que lo habían quemado todo", señaló.

Villas también quiso saber la opinión de la exalcaldesa sobre la situación actual del PP y la relación entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso: "Viene a confirmar en que hay que desvincular la política del afán desmedido del poder".

"A Casado sí que le conozco y en la distancia corta es muy amable. Una de las primeras cosas que me dijo cuándo le vi fue que le daba mucha alegría no tener que ser el candidato al Ayuntamiento, porque no le apetecía nada tener que enfrentarse a mí", recordó Carmena.

La exalcaldesa admitió que "me pareció una cosa cariñosa y agradable. A Isabel Díaz Ayuso no la conozco y me encantaría hacerlo". La reportera exclamó: "¡Pues invítala a casa como a mí!".

"Me has dado una idea... lo que no sé si el cauce es el mismo", admitió entre risas Carmena, que recibió en la cocina de su casa a Villas: "Me he traído el tupper por si tienes alguna sobra en la nevera", afirmó la periodista.

"Tengo una cosa que he preparado para ti, dulce de membrillo que he hecho yo porque me encanta prepararlo", comentó la exalcaldesa. "¿Para picar no tendrías algo?", preguntó Villas, que terminó comiéndose de un bocado unas mini magdalenas que le ofreció su anfitriona: "Madre mía, toda entera", concluyó Carmena.