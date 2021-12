Tu horóscopo diario: jueves 16 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 16 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te muestres a los demás con tu tendencia más negativa o pesimista, ya que eso no te va a favorecer en nada y menos aún delante de personas que presumen mucho de ser positivas. Intenta sonreír, al menos, y plantéate que hay otras maneras de ver las cosas.

Tauro

Hay alianzas emocionales que te interesa potenciar y que funcionarán hoy con mucha fuerza. Los amigos te van a apoyar en todo si sabes no imponer tu criterio con altanería y escuchas sus palabras. Hay uno que te va ayudar en algo importante.

Géminis

No hace falta que hoy cambies tu discurso para agradar a los demás, aunque eso no significa que no escuches las opiniones de otros. Procura abrir tu mente a ideas o conceptos nuevos. Hay algunos valiosos que te pueden hacer mucho bien.

Cáncer

Tendrás mucha inspiración para otorgar tu generosidad y no te importará nada dedicar tiempo libre para echar una mano a alguien que necesita un poco de ayuda en algo relacionado con su hogar. Además, te quedará tiempo para descansar.

Leo

Harás bien si afectivamente te das una tregua y pones cierta sensatez en una relación que no te estaba convenciendo demasiado. Recuperas la libertad de acción y de decisión y te sientes mucho mejor. Ese cambio te va a dejar con la mente en paz.

Virgo

Vas a ganar en tranquilidad si decides mantener la distancia con una persona que es bastante tóxica y a la que seguramente tienes cerca en el trabajo. No escuches su negatividad ni sus quejas continuas. Ve a lo tuyo y establece una barrera psicológica.

Libra

A veces es muy positivo decir "no" y hoy lo vas a comprobar claramente si lo haces y no te dejas llevar por una persona que te contagia de sus prisas y aceleraciones para hacerlo todo. Ve a tu propio ritmo, sentirás que ganas en calidad de vida.

Escorpio

Haces llegar a todos los que tienes cerca tus planes o intenciones para los días festivos que están próximos. Pero vas a encontrar alguna mala cara y quizá tengas que empezar a dar ciertas explicaciones. No debe importante, se las merecen.

Sagitario

Mejoras hoy tu mirada sobre lo que tienes cerca y sobre todo si tienes hijos o niños pequeños al lado, vas a estar con ilusión para que ellos se diviertan. A su lado, tu también lo podrás hacer. Recuperas parte de tu infancia y eso te viene muy bien.

Capricornio

No es justo que otros hagan alguna parte de tu trabajo, así que debes cuidar que no suceda esto, porque de lo contrario alguien te puede guardar cierto rencor y pasarte después la factura. No conoces del todo a ciertas personas que pueden actuar.

Acuario

Saca de tu interior esa ansiedad que te produce un proyecto en el que te has embarcado y que te cuesta cada vez más. Quizá no has debido de aceptarlo, así que aún estás a tiempo de parar lo que está por llegar. Es cuestión de dar el paso.

Piscis

Te estás pensando mucho si contarle a tu pareja o no un hecho que ha sucedido y que te ha disgustado porque significa un cambio, probablemente en el trabajo. Pero tarde o temprano lo tendrás que hacer y posponerlo no es la mejor idea.