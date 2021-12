Una noche para radiografiar la realidad de las personas en situación de sin hogar de València

VALÈNCIA, 15 (EURPOPA PRESS)

Las calles de València se convierten cada noche en la morada improvisada y precaria de cientos de personas que no tienen otro hogar en el que dormir, pero este miércoles, 15 de diciembre, reciben la visita de más de medio millar de voluntarios que quieren poner número, nombre y contexto a esta realidad. Una tarea que esta noche se extiende por cada rincón de la ciudad hasta la madrugada.

Se trata del II Censo de Personas Sin Hogar organizado por el Ayuntamiento y 14 entidades sociales, en colaboración con la Universitat de València, que ha reunido a un total de 518 voluntarios para peinar la ciudad realizando unos cuestionarios que arrojarán una radiografía de la situación de este colectivo vulnerable. Las respuestas servirán para que la institución académica realice un informe.

Es la segunda vez que se realiza este estudio y busca actualizar los datos del primero, realizado en 2019 y que mostró que 939 personas viven esta situación. Preguntada por si se espera que la pandemia haya incrementado las personas en situación de sin hogar, la concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, ha indicado a los medios que el trabajo de este miércoles despejará esa duda. "Entendemos que después de una pandemia y una crisis socioeconómica puede que las cifras sean superiores".

A fin de llegar a cada rincón de la ciudad, voluntariado y personal municipal se han dado cita a las 19.30 horas de este miércoles en el Polideportivo del Cabanyal, donde representantes de las entidades sociales participantes y la concejala de Servicios Sociales han dado la bienvenida y agradecimiento a los participantes. "Nos queda una noche larga por delante", ha admitido Lozano.

El sinhogarismo es una realidad compleja de dimensionar y describir. Se entiende por persona en situación de sin hogar no solo a aquella que duerme al raso y no dispone de un techo, sino también a la que no cuenta con una vivienda segura, digna y estable. Por tanto, alude también a las personas que se encuentran en albergues o infraviviendas. Es por ello que el Censo de Personas Sin Hogar abarca paralelamente la recopilación de información en 15 albergues y recursos habitacionales de la ciudad.

Pero fuera, sobre las 20.30 horas, los voluntarios han partido del centro deportivo, repartidos en 104 equipos, para recorrer toda la ciudad de València, calle a calle, hasta alrededor de las 2.00 horas madrugada. Una persona 'referente' ha encabezado cada grupo, con los cuestionarios guardadas en carpetas elaboradas por jóvenes con discapacidad.

El objetivo de su camino nocturno de varias horas por la ciudad es capturar una 'foto fija' de cuál es la realidad de las personas que duermen a la intemperie, anotar cuántas personas encuentran y realizar unos cuestionarios que arrojen algo de luz sobre esta problemática muchas veces invisibilizada.

Una de las participantes es la coordinadora de la ONG Bokatas, Pilar Descalzo, cuya asociación ya participó en el anterior censo que se realizó en 2029. "Estamos todas las entidades que participaron y alguna más se ha podido unir, por tanto hemos podido sumar fuerzas para un proyecto tan ambicioso como este".

Desde Misión Evangélica Urbana, Emilio López ha explicado que en esta acción "cada cual cumple su función". "Hay personas en el centro de coordinación hablando con los responsables de cada distrito, hay personas que están llevando grupos de voluntarios por las calles y grupos en recursos residenciales".

PREGUNTAS PARA ORIENTAR LAS POLÍTICAS

Las encuestas realizadas durante la noche inciden en aspectos relevantes para la planificación de las políticas sociales y los recursos que las entidades y administraciones deben habilitar: desde el sexo y edad hasta la situación administrativa de las personas en situación de sin hogar, su nacionalidad, su estado de salud, sus circunstancias socioeconómicas y si han sido víctimas de agresiones de algún tipo.

Emilio López ha reconocido que algunas de las preguntas "son muy delicadas y muy sensibles". "Intentamos conocer las circunstancias en las que se ven envueltos de una forma a veces incluso, por desgracia, regular y sin mucha forma de defenderse", ha agregado.

El despliegue para radiografiar el sinhogarismo de la ciudad incluye a 14 entidades sociales: Accem, Bokatas, Cáritas, Casa Caridad,Cepaim, Comité Antisida València, Cruz Roja, Fundación Salud y Comunidad, Médicos del Mundo, Natania, Mensajeros de la Paz, Misión Evangélica Urbana de València, Rais Hogar Sí y San Juan de Dios.

Lo completan el equipo del Centro de Atención a las Personas Sin Techo, la Unidad X4 de la Policía Local, ambulancias de Cruz Roja, el equipo del SAUS y cuatro autobuses de la EMT para trasladar a los voluntarios desde el Cabanyal, entre otros recursos públicos y privados.

LA ÚLTIMA RADIOGRAFÍA, DE 2019

El primer y último censo, que se llevó a cabo en 2019, reveló que 939 personas sufrían el sinhogarismo en València. Aquella noche en la que se recopiló la información, 403 se encontraban en albergues y 536 en la calle.

El Ayuntamiento de València dispone en la actualidad de 666 plazas para personas que no tienen hogar y asegura que "nunca se cubren al cien por cien y, si alguna vez se da el caso, la Concejalía puede alquilar habitaciones de manera puntual en hostales". "Nunca una persona dormirá en la calle si no quiere", ha afirmado. En ese sentido, el presupuesto municipal contempla para 2022 una partida de 120.000 euros para redactar dos proyectos de dos nuevos centros multifuncionales que atiendan a personas en situación de sin hogar, en Soternes y Rovella.

Además, el anterior censo reflejó que el 81 por ciento de las personas en situación de sin hogar manifestaba haber sufrido violencia física o verbal. En el caso de las mujeres, además, el 25% había sufrido algún tipo de violencia sexual.

El objetivo es realizar este estudio cada dos años. En palabras de la concejala: "Nos permite hacer políticas conociendo sus circunstancias y perfiles; da oportunidades a esas personas que están en la calle, las que quieran porque a veces cuesta; y prevenir, la tarea más profunda y difícil".