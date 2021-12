Jorge Javier, sobre la entrevista de Verónica Forqué en el 'Deluxe': "La vimos todos tan feliz, tan divertida"

El pasado lunes, el mundo del cine y la televisión se vistió de luto, pues se conoció la triste noticia del fallecimiento de Verónica Forqué, quien, según la autopsia, se quitó la vida en su domicilio de Madrid. Sin embargo, la actriz ya habló en anteriores ocasiones sobre las depresiones que padeció, e incluso de los pensamientos que tuvo de dejar de vivir.

Fue en diciembre de 2020 cuando la actriz acudió a Sábado Deluxe y habló sin tapujos de su vida. "La vida es insoportable. Yo cuando era jóven no quería vivir", confesó entonces.

La actriz comentó que tuvo dos depresiones, la primera cuando su hija María se fue a vivir a Tailandia, y la segunda en 2014, época en la que estaba participando en La que se avecina.

En la conversación con Jorge Javier Vázquez, la aspirante de MasterChef Celebrity 6 aseguró que en varias ocasiones había pensado en quitarse la vida, y se vio con un bote de pastillas en la mano pero sin atreverse a tomárselas.

“Tienes que disimular porque te da tanta vergüenza que te lo noten…”



D.E.P Veronica Forqué. pic.twitter.com/Qq5bmA8iWv — Aaron Duran (@aarongmduran) December 13, 2021

Estas palabras de hace apenas un año han llamado la atención, y también la forma de ver la vida que transmitió entonces. Y también lo ha hecho al propio entrevistador, Jorge Javier Vázquez. "En aquella entrevista la vimos todos tan feliz, tan divertida, tan entregada, aceptando lo que era la vida", ha comentado este miércoles en Sálvame.

"La vimos todos que dijimos 'menuda entrevista ha dado'. También me dijo que se había comprado un apartamento en la playa", ha revelado. "Estaba harta de los Goya. Ella ha llegado a decir: 'Estoy harta de Verónica Forqué, yo soy Vero'".

Después, el catalán se ha centrado en el momento que habló de las ideas de quitarse la vida, pero ha destacado la manera en la que lo narró: "Lo contaba con una sonrisa, como algo superado".

Sin embargo, y aunque era una mujer que siempre estaba muy sonriente, Jorge Javier ha destacado que en sus apariciones públicas no se la llega a conocer de verdad: "La vemos sonriente, pero no sabemos qué vida ha tenido. No la conocemos, evidentemente".