Les melodies nadalenques en la veu de Melòmans arriben a Teatre La PlaZeta amb el musical 'Let it snow'

'All I want for Christmas is you', 'Santa Claus is coming to town', 'Winter Wonderland' i, per descomptat, 'Let It Snow' són només algunes de les cançons que formen part d'aquest espectacle pensat per a tota la família i que es podrà gaudir fins al pròxim 9 de gener.

Al llarg de 70 minuts seguirà, a més, "una entretinguda trama plena de moments divertits, sorprenents i tendres", destaquen els responsables de la sala en un comunicat.

Les funcions d'aquest musical nadalenc són a les 12.00 i a les 17.00. A més, l'entrada per als xiquets menors de 3 anys és gratuïta.D'altra banda, en la funció del 6 de gener, els xiquets menors de 14 anys tenen regal i els assistents participaran en el sorteig de tres lots de Nadal, que seran entregats en persona pels Reis Mags d'Orient.