Giner (Cs) exigeix llevar del pressupost municipal la subvenció de 25.000€ a Plataforma per la Llengua

Referent a açò, el regidor denuncia que "amb aquesta decisió, PSPV i Compromís pretenen finançar una entitat les accions de la qual van encaminades a promoure l'anticonstitucional entelèquia dels 'països catalans', com és públic i notori vistes les activitats que desenvolupa Plataforma per la Llengua".

"No es pot consentir que es destine diners públics a activitats que no responen els interessos generals dels valencians sinó a l'ensomni pancatalanista del Govern del Rialto", recalca Giner en un comunicat.

D'altra banda, el representant de la formació 'taronja' ha detallat que el seu grup ha fet especial menció en les reclamacions al Pressupost de l'Ajuntament de València per a 2022 a les plusvàlues i els Fons Next Generation EU.

"El pressupost s'ha elaborat de manera molt poc seriosa. Pel que fa a les plusvàlues s'han tingut en compte els ingressos de l'any passat. Una recaptació obtinguda sobre la base d'una normativa que actualment ja no està vigent. Pel que no és més que un altre brindis al sol de Ribó", ha criticat Giner.

FONS NEXT GENERATION

Sobre els Fons Next Generation EU, el portaveu taronja ha denunciat que "a data de tancament de pressupost, els projectes inclosos en el Programa Next Generation ascendien a 59 milions i mitjà d'euros, amb una previsió de 26,65 milions per a 2022". "Ribó ha elaborat un pressupost en base, únicament, a expectatives de captació de fons totalment fictícia", ha dit.

"Cap gestor prudent preveuria com a ingrés el 100% d'una mera expectativa, d'una cosa que no sap amb certesa si ho rebrà", ha apuntat el líder de la formació taronja, que, per a concloure, ha afegit "en comptes d'un pressupost responsable, Ribó ha anat fent malabares per a vendre el titular d'un pressupost superior a 1.000 milions d'euros, quan després, com demostren dades d'execució pressupostària, el 75% de les inversions no s'escometen en els terminis compromesos, generant falses expectatives als nostres veïns".