El drama humà de la ruta canària de les pasteres es mostra a València amb imatges de Javier Bauluz

La mostra, organitzada per l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València (IDH-UV), pot contemplar-se fins al pròxim 23 de desembre.

Es tracta d'una selecció de cinquanta fotografies que Javier Bauluz va prendre al llarg de cinc mesos. Són només una xicoteta mostra de l'extens treball de documentació que el fotoperiodista ha realitzat sobre aquesta realitat. Un centenar d'elles es reuneixen també en el llibre de Bauluz "#La Ruta Canaria Más allá del muelle" que ha sigut presentat en la Facultat de Dret en el marc de la Setmana dels Drets Humans, organitzada per l'IDH-UV.

Més de 2.000 persones van desembarcar durant el cap de setmana del 7 de novembre de 2020 en les illes Canàries, recorda en el llibre la periodista d'El País María Martín. En el moll d'Arguineguín, ja hi havia més de mil persones tirades a l'asfalt. En les setmanes següents es van aconseguir les 23.000.

No obstant açò, eixe rècord era qualsevol cosa menys imprevisible. Després del reforçament del tancament de fronteres pel Marroc i el focus sobre els migrants en una Líbia sense Estat, la ruta canària, malgrat la seua perillositat, es va convertir en l'alternativa per la qual molts van optar per a intentar escapar de la misèria.

"COM L'AIGUA"

"Les migracions són com l'aigua", assegura Bauluz, que agrega: "si li tanques un camí, sempre trobarà un altre pel qual eixir". Quan es tanca una ruta, "només es produeix més patiment i mort, la gent ho seguirà intentant per camins més perillosos".

Creat l'any 2005, l'IDH-UV té com a objectius la difusió dels valors inherents als drets humans; la creació un marc de reflexió i diàleg entorn dels mateixos; el desenvolupament de la investigació sobre els drets humans; la promoció de la difusió d'obres científiques sobre els drets humans; i el foment de l'ensenyament dels drets humans. L'Institut de Drets Humans de la Universitat de València va obtindre en 2008 una ajuda dins del programa Consolider-Enginy 2010.

L'organisme forma part d'un projecte en el qual participen dotze grups d'investigació de diferents universitats espanyoles, coordinat per l'Institut de Drets Humans Bartolomé de les Cases de la Universitat Carlos III de Madrid. Va ser la primera ocasió en què un equip format per investigadors pertanyents a l'àmbit jurídic va obtindre una ajuda d'aquest tipus, majoritàriament dirigida a contextos científics allunyats de les Humanitats i de les Ciències Socials.