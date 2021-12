El Micalet anuncia les 'Magues de Gener' 2022: Lucía Beamud, Daniela Requena i Sénia Mulayali

Beamud, Mulayali i Requena encarnaran a les magues en la cavalcada sota el lema 'Som diversitat', una festa que anirà acompanyada d'activitats culturals, segons ha explicat la Societat Coral.

Les Magues de Gener, que simbolitzen tres conceptes universals com la llibertat, la igualtat i la fraternitat, han mostrat la seua il·lusió i emoció per participar en la iniciativa.

Requena ha assegurat: "Per a mi ser maga significa moltes coses i al mateix temps només una, tindre la possibilitat de veure les cares de felicitat, il·lusió i emoció dels xiquets i xiquetes és la major de les llibertats".

Beamud, que repeteix com a maga aquest any, ha indicat que volen "un món en el qual totes les persones es respecten": "On homes i dones es cuiden i els majors cuiden als més menuts. Somiar amb un demà pròsper és molt important i a eixe objectiu cal arribar des de la certesa que la igualtat és el futur".

Per la seua banda, Mulayali ha apuntat que per a ella "representa transmetre uns valors que, a voltes, oblidem". "La sororitat és necessària en qualsevol sector i espai. Ens permet ser i avançar com a persones, especialment com a dones", ha dit.

Enguany, les varetes màgiques que portaran les magues estan realitzades per l'artista Empar Gascó amb flors de teles reciclades i textures diferents.

La Cavalcada de la Festa de la Infància començarà en el Parterre el 16 de gener a les 11.30 hores i seguirà pels carrers de la Pau i Sant Vicent fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. En ella, participaran grups de dolçaina i tabal, de dansa, batukades, muixerangues, gegantes i cabezudos, animadors, associacions, institucions, plataformes i formacions musicals. Culminarà amb uns breus discursos de les Magues de Gener i una actuació que oferirà el cantautor de Cocentaina Andreu Valor des del balcó del consistori.

HOMENATGE A MATILDE SALVADOR

Les magues regalaran als xiquets en la cavalcada el conte il·lustrat 'Matilde Salvador, una vida musical', on s'aborda la figura de la compositora castellonenca, autora de la primera òpera valenciana en valencià, 'La filla del rei barbut', i l'única dona que ha estrenat una òpera, 'Vinatea', en el Liceu de Barcelona.

La Festa de la Infància rendirà així homenatge en el 15º aniversari de la seua mort a Salvador (Castelló, 1918 - València, 2007), una figura molt vinculada al Micalet que la va guardonar amb el Premi Miquelet d'Honor en 1993 i l'escola del qual de música porta el seu nom.

Aquest conte, així com el titulat 'Les 3 Magues de Gener', amb textos de Cristina Escrivà i il·lustracions de Román Sánchez, es poden descarregar gratuïtament en la pàgina web i en les xarxes socials de la societat musical.

ACTIVITATS CULTURALS

El Micalet ha informat de les diverses activitats culturals que jalonaran la Festa de la Infància, en la seu de la societat musical, com l'exposició i els tallers escolars 'Despertamos los sentidos' de Gracia Gil i Francesc J. López que es duran a terme el 27 i 28 de desembre a les 10.30 hores, amb Paco Duart i Empar Gascó, respectivament.

El 27 hi haurà una conferència de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe-CV), entitat que realitzarà un taller per a la infància el 29 a les 10.30 hores.

Així mateix, hi ha una convocatòria oberta, fins al 9 de gener, per a participar en la II Mostra d'Art, amb el tema 'Som diversitat', les bases del qual estan publicades en la web i les xarxes socials de l'entitat.

Amb anterioritat, es va inaugurar l'exposició 'Mujer y Sáhara' i es van realitzar dos conferències Un projecte feminista per als campaments del Sàhara del grup Bus Violeta, i Llei d'estrangeria, '¿para què?' a càrrec de Jarit, una associació civil, laica i sense ànim de lucre.