Cinc detinguts per la venda il·lícita de més de 1.500 kg de coure a l'Horta Nord

Els arrestats en l'operació 'Milrose' tenen edats compreses entre els 20 i 32 anys per un delicte d'apropiació indeguda. A més, altres quatre persones, d'entre 18 i 32 anys, han sigut investigades pel mateix delicte.

L'operació es va iniciar en el mes de maig arran dels servicis i controls que realitza la Guàrdia Civil en els establiments per a evitar la compra de cable de coure de procedència il·lícita i emmarcada en el Pla nacional contra el robatori de coure.

Després de les gestions realitzades, els agents van aconseguir descobrir que aquestes persones es desplaçaven des de la localitat de Vall d'Uixó fins a l'Horta Nord per a realitzar el fet delictiu.

El modus operandi utilitzat era sempre el mateix. Els autors planificaven les vendes, repartint-se els lots de coure per a no sobrepassar el límit permès de venda i així no alçar sospites per part del comprador. Aquesta operació era repetida per diferents persones i en diversos dies a la setmana.

VALOR DE 7.000€

Fruit de les investigacions dutes a terme pels agents s'ha pogut comprovar que el total del material venut ascendia a més de 1.500 kg amb un valor aproximat de 7.000 euros. Així com l'aprehensió de 42 kg de coure de primera qualitat, conegut com 'Milberry'.

L'Equip Roca de la Guàrdia Civil de Sagunt va culminar aquesta operació amb la detenció de quatre dones amb edats compreses entre els 20 i 32 anys i un home de 22 anys d'edat, tots ells de nacionalitat espanyola per un delicte d'apropiació indeguda. A més, han sigut investigades tres dones amb edats entre els 18 i 32 anys i un home de 21 anys, tots de nacionalitat espanyola pel mateix delicte.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Sagunt.