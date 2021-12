Gran manifestación, cierre de locales... los loteros protestarán el día del Sorteo de Navidad por unas "comisiones justas"

"¡Miiiil eeeurooos!". Si hay un sonido en España que defina las navidades es este, el de los niños de San Ildefonso cantando los premios de la Lotería de Navidad. No obstante, este año el cántico tendrá su réplica a escasos metros de las tablas del Teatro Real de Madrid: el de los megáfonos y las pancartas. Este 22 de diciembre, el día más importante para la Lotería en España, miles de loteros se manifestarán ante la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para pedir "comisiones dignas", tras más de 17 años sin subir.

Motivados por un grupo de loteros sevillanos que lleva varios meses manifestándose cada miércoles en la capital andaluza, cientos de loteros de toda España se organizaron a través de redes sociales para pedir una subida de las comisiones por sus ventas de lotería.

De aquel movimiento online surgió 'Loteros en la Lucha', cuya primera manifestación el pasado 22 de septiembre en Madrid tiñó las calles de azul, donde miles de loteros y trabajadores de administraciones de lotería se movilizaron desde varios puntos de España y llevaron a la capital sus reivindicaciones. Este miércoles, día del sorteo de la Lotería de Navidad, pretenden pedir una vez más la mejora de sus condiciones con una manifestación, a la que le sumarán un cierre de las administraciones durante la jornada del 22 de diciembre.

¿Qué piden los loteros?

Las ganancias de las administraciones de lotería provienen de las comisiones que reciben por cada venta y por los premios que pagan a los clientes agraciados. Así, Loterías y Apuestas del Estado especifica que por el Sorteo de Navidad el lotero se lleva el 4% de cada décimo, lo que suponen 0,80 céntimos brutos de los 20 euros que cuesta; en la Lotería Nacional la comisión es del 6 % del importe bruto de la venta; la Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva y Euromillones, Quintuple y Lototurf reciben el 5,5%; y en la Quiniela y Quinigol el 6% del importe bruto de las ventas.

Además de estas comisiones, las administraciones también se llevan un porcentaje respecto a los premios que reparten, aunque lejos de lo que se piensa, este dinero lo recibe la administración que paga el premio y no necesariamente la que vendió el boleto premiado. Las administraciones esperan que la persona premiada cobre el premio en su administración, pero pueden ser pagadas en cualquier administración de España.

Desde el año 2004 el IPC se ha incrementado un 35,2%, pero el dinero que reciben por sus ventas los loteros permanece igual. "El poder adquisitivo del lotero se ha visto reducido considerablemente. No es lo mismo lo que costaba vivir en 2004 que lo que cuesta vivir ahora, todo se ha actualizado y es más caro", afirma en declaraciones a 20minutos Joaquín Monroy, portavoz de 'Loteros en la lucha'.

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado aporta cada año un 0,74% al Producto Interior Bruto y genera 9.256,7 millones de euros en ventas, de los que ingresaron 2.492,5 millones de euros al Tesoro Público, según los últimos datos publicados. Además, se dieron 677 millones de euros en comisiones a los más de 10.900 puntos de venta, una cifra que para los loteros es insuficiente cuando se traslada a la práctica. "El 2% de subida de comisión sería el mínimo, peor no hemos dicho una cifra exacta. No estaríamos contentos con una subida del 0,5 o 1 punto", afirma Monroy.

A la cuestión de las comisiones hay que añadirle las consecuencias del parón durante la pandemia, período en el que como recuerda Monroy "no hubo ningún tipo de ayuda especial para el lotero", más allá de la congelación de la cuota de autónomo, ya que pese a tener exclusividad y un único pagador, para la administración los loteros son considerados autónomos.

"Se creen que los loteros ganamos mucho, pero todo lo contrario, ganamos muy poco por cada venta. Hay compañeros que han tenido que cerrar porque no llegan a final de mes... no todas las administraciones son Doña Manolita", asegura a este medio Conchi, lotera de la administración nº3 de Motril, en Granada.

¿Se ha producido algún avance desde la manifestación de septiembre?

Desde que el pasado mes de septiembre los medios de toda España se hicieran eco de la problemática de los loteros, la SELAE parece que ha reaccionado reuniéndose con las asociaciones de loteros, pero no con representantes de 'Loteros en la Lucha', al no ser una asociación, sino un movimiento.

"Han recibido a las asociaciones, pero únicamente negocian con dos, ANAPAL y FENAMIX, que son las más grandes del sector, a las que les han dicho que son conscientes de la problemática y hay que tomar una medida y ya, pero es lo que llevan diciendo 17 años y eso no nos sirve de mucho", asegura Monroy.

Pep Vallori, presidente de FENAMIX, la Federación Nacional de Receptores Mixtos, reconoce a 20minutos que "han ido avanzando paulatinamente y ven una muy buena predisposición por parte de SELAE y que están comprometidos en realizar un ajuste de comisiones".

Desde 'Loteros en la Lucha' reconocieron la semana pasada en un comunicado que prefieren hacer las cosas "de otra forma", y que las acciones que estas organizaciones han llevado a cabo durante estos años "no han dado resultado". "Si algo cambia en los próximos meses todos sabremos por qué y quién fue", decía el comunicado, que añadía que "había que venir llorado desde casa para pertenecer a este gremio".

Luchas internas y discrepancia con asociaciones del sector

Precisamente ni ANAPAL ni FENAMIX han querido sumarse a la manifestación de este miércoles ni al cierre de las administraciones, alegando que están en un proceso de negociación.

"Casualmente, las asociaciones que no secundan el cierre son las dos más importantes del sector, las que son recibidas y respetadas. Dicen que están negociando, pero tampoco cuentan que les han prometido y es un poco raro todo", afirma el portavoz de 'Loteros en la Lucha', que añade que "son asociaciones que llevan muchos años y no sé exactamente que traman ni que intentan, no tengo ni idea, lo desconozco"

FENAMIX sí apoyó en septiembre las movilizaciones promovidas por los loteros, pero en esta ocasión han decidido no participar. "A partir de la manifestación que apoyamos el 22 de septiembre nosotros, como federación, fuimos citados a varias reuniones que han ido avanzando. Ahora mismo no creemos conveniente ni participar en la manifestación ni apoyar los cierres porque estamos de negociaciones", asegura Vallori.

"Nos han dicho que nos convocaría para una reunión en enero y nosotros estamos en disposición de defender los intereses de todos los puntos de venta ante SELAE y estamos por la labor de una subida de comisiones lineal. Estamos luchando por esto", afirman desde FENAMIX, que se defienden de las críticas "por luchar en los despachos", recalcando que para ellos "debe ser la línea a seguir". En un comunicado, esta federación quiso responder a 'Loteros en la Lucha' pidiéndoles que "no se autoproclamasen los salvadores del sector" y que "trabajaran en equipo".

"Si no nos hacen caso seguiremos en la calle"

En la manifestación y el cierre de este miércoles se pretende hacer "ruido" y "forzar" a SELAE a tomar una decisión al respecto. "Tenemos pensado acudir a las administraciones que den el Gordo aunque no lo dé ninguno de los manifestados. Si el Gordo se da cerca, lo más seguro es que mandemos a gente a que vaya, no a molestar, sino a celebrarlo y a intentar dar un poco de visibilidad de esta problemática".

"Para el futuro queremos formarnos como asociación y que nos reciban para negociar directamente y tratar de ver si hay algún tipo de acercamiento hacia nosotros y si nuestras peticiones se escuchan y hay algún tipo de respuesta. Si las cosas van bien y hay buena armonía abandonaríamos la calle", reconoce Joaquín Monroy.

Por el contrario, afirma que "si nos se nos recibe y hay una relación hostil o no se nos hace caso pues seguiremos en la calle y la próxima estamos preparándola para febrero, posiblemente para el 22 de febrero", avisando de que este es solo el principio y que están "decididos a seguir manifestándose" hasta que la subida de las comisiones no sea una realidad.