Forbes incluye al catedrático de la UPV Jaime Gómez entre su Top 50 de los españoles los más premiados

La publicación destaca el impacto internacional de la investigación que lleva a cabo el catedrático, que lo convierte en una "eminencia en la investigación sobre aguas subterráneas". De hecho, Jaime Gómez es, actualmente, el profesor universitario español más citado en este campo, destaca la institución académica en un comunicado.

Esta lista, que ya se viene haciendo desde hace años en la edición de Forbes en Estados Unidos, llega por primera vez a España. Para su elaboración se han seleccionado aquellos perfiles de diferentes ámbitos y sectores que han sido más galardonados por su trayectoria y proyectos en los últimos cinco años y a nivel internacional.

Jaime Gómez-Hernández es catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV y responsable del grupo de Hidrogeología del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València.

En 2020 recibió el premio Prince Sultan bin Abdulaziz International Prize for Water (PSIPW), el más importante en el área de la ingeniería del agua a nivel mundial, que reconocía las contribuciones científicas en el campo de las aguas subterráneas realizadas por el investigador valenciano.

También el año pasado fue galardonado con la medalla William Christian Krumbein 2020, otorgada por la International Association for Mathematical Geosciences (IAMG) y considerada como el equivalente al Premio Nobel en el campo de investigación sobre matemáticas aplicadas a las ciencias de la Tierra y fue nombrado Distinguished Lecturer por la misma asociación para representarla en una gira mundial que nunca pudo hacerse por la pandemia.

Estos méritos son destacados ahora por la revista Forbes y sitúan a Gómez en un listado junto a personalidades españolas de los más diversos ámbitos, desde el deporte, hasta la economía, cultura, innovación o ciencia, entre otros muchos.

"Para mí, aparecer en este listado ha sido una sorpresa, y viniendo de la revista Forbes, en mi caso reconoce la inmensa fortuna que he tenido al estar rodeado de mentores, colaboradores, doctorandos y, también, por qué no decirlo, de familiares, que me han ayudado y apoyado a la hora de desarrollar una carrera científica que, durante 2020, se ha visto reconocida, internacionalmente, por mis propios pares", señala Jaime Gómez.

El experto es uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial en el ámbito de la Hidrogeología. Sus estudios para la caracterización de la heterogeneidad de acuíferos son hoy una referencia internacional. Por ejemplo, sus contribuciones han sido fundamentales para la introducción de la simulación estocástica en hidrogeología, que ahora se usa en todo el mundo para la evaluación de la incertidumbre en los sistemas acuíferos.

MÁS DE 7.000 CITAS

Durante sus más 30 años dedicados a la investigación ha publicado más de un centenar de artículos en revistas científicas, que han recibido más de 7.000 citas. Además, también es editor asociado en las más prestigiosas revistas de su sector, entre ellas Mathematical Geosciences, Advances in Water Resources Springer Nature Applied Science o Frontiers in Earth Sciences, y actual presidente de geoENVia, la Asociación Internacional de Geoestadística Medioambiental y vicepresidente del Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos.

Para la elaboración de esta lista, Forbes identificó los principales premios concedidos a nivel internacional en diferentes ramas profesionales, empresariales y científicas, así como artísticas y culturales. Después se discernió entre las entidades con mayor relevancia y autoridad en su sector. En un periodo comprendido de octubre de 2021 a cinco años atrás, se examinó el palmarés de dichos premiados para recopilar a todos los españoles reconocidos. Por último, se seleccionó a los ganadores con más impacto en el ámbito internacional.