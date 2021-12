Tania Llasera habla de salud mental, la muerte de Verónica Forqué y defiende a 'MasterChef Celebrity'

La presentadora Tania Llasera ha aprovechado un directo matutino para hacer un alegato a favor de una mayor inversión en salud mental, tema que ha surgido a raíz de que sus seguidores le preguntaran por la muerte de Verónica Forqué.

De hecho, ha confesado que no había hecho vídeos antes porque no quería enfrentarse a esa pregunta: "Sé que me voy a enfadar o voy a llorar". "A ver si el Ministerio de Salud pone un organismo público con el cual puedan ayudar a la gente con la salud mental, porque estamos fatal. El nivel de suicidios está altísimo", ha manifestado.

Del mismo modo, ha lamentado que tenga que haber una pérdida trágica como la sucedida con la famosa actriz para que se ponga en el foco de actualidad en el problema de las enfermedades mentales. También asegura que el caso "pone de manifiesto lo poco que se hace, tristemente, en este país por la salud mental, el poco dinero que se invierte, las pocas ayudas que tenemos...".

Sin embargo, considera que se ha "machacado" mucho al último programa en el que participó, MasterChef Celebrity, y esta crítica, desde su punto de vista "no procede". "Hay mucha gente que va a programas de televisión, que trabaja en televisión, que no está fenomenal de la cabeza y es muy difícil de diagnosticar, de entender y de saber", ha defendido.

Además, ha querido insistir en que participar en un formato televisivo es un trabajo, a fin de cuentas, y, por tanto, cada uno es responsable de si mismo. "Nosotros los artistas tenemos que pagar el alquiler, como todo el mundo", ha remarcado.

Por otro lado, ha querido resaltar algunos mensajes positivos que ve que circulan en redes sociales, como el lema "Está bien no estar bien". "Nadie está 100% bien. Hay que normalizar que no siempre estamos felices, y si parece que lo estamos, entonces es falso", ha expresado la presentadora, que siempre se ha mostrado muy reivindicativa con el tema

Finalmente, ha reclamado la existencia de más herramientas preventivas públicas para ayudar a la salud mental de la población, primando la educación en inteligencia emocional desde la infancia, así como la atención psicológica, también de manera online.