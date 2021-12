PSPV i Compromís creuen que l'acte sobre el 'pitufeo' no invalida la investigació sobre finançament irregular

Segons el parer de Sanjuán, en l'acte es diu "que es va rebre diner negre, que cada regidor i assessor del grup popular va rebre dos bitllets de 500, que amb eixos diners es va finançar la campanya electoral i que hi ha regidors que han assumit i que han confessat que això va ocórrer".

"Per tant, traure pit d'eixe acte és tant com traure pit d'una manera de procedir il·lícita, d'una manera de procedir que comportava acudir dopat a les eleccions. Si eixa és la proposta política que té el Partit Popular, entenem que ha de quedar-se moltíssims anys en l'oposició", ha manifestat en declaracions facilitades als mitjans.

Sanjuán ha subratllat que en el PSPV "sempre estarem del costat de l'ètica i d'aquells partits que no acudeixen dopats a les eleccions, que no es financen amb diner negre i que entenen bé la diferència entre la responsabilitat penal i la responsabilitat política". "I aquest acte el que acredita és que el PP es finançava irregularment en les seues campanyes electorals", ha mantingut.

Per la seua banda, Campillo ha expressat el seu respecte a la decisió de l'Audiència, però ha precisat que "tant la Fiscalia Anticorrupció com el jutge d'instrucció en aquesta llarga instrucció de més de cinc anys mantenien altres criteris", que també veu "respectables" i ha dit compartir.

Segons Campillo, l'acte de l'Audiència "serveix per a arxivar, per a dir: com açò no sé d'on vé, no puc dir que siga blanqueig, però també per a dir que no és un comportament estètic". Així mateix, ha assenyalat que eixa decisió judicial "no invalida tota la investigació que s'està fent sobre finançament irregular" de les campanyes electorals 2007, 2011 i 2015 "i un llarg etcètera de pràctiques irregulars".

El responsable municipal, que ha presentat aquest dimecres el nou contracte de neteja viària, ha mostrat el seu respecte a la justícia i ha assenyalat que en un Estat de Dret "totes les persones tenen dret a usar tots els mecanisme legals a la seua disposició per a defendre els seus interessos i la seua innocència".

Per a Campillo, aquesta és "una peça menor i molt concreta del cas Taula", que "cridava molt l'atenció per la quantitat de càrrecs, sobretot, d'exregidors del PP i assessors que estaven implicats", i en què "tots hem llegit que algunes persones havien reconegut que s'havia produït efectivament eixes transferències de diners i que l'acte d'arxiu reconeix que no se sap on està l'origen", ha agregat.

En tot cas, ha posat l'accent que el PP "ha sigut el partit que ha sigut condemnat per tindre una caixa b" i això "són realitats innegables i palpables". En el mateix sentit s'ha pronunciat la diputada de la coalició en Les Corts Papi Robles, que ha lamentat el temps que ha durat la instrucció, ha subratllat que la finalitat última és "que els diners es retornen i en Compromís seguirem treballant per a açò", i ha indicat que açò és una "part" dels casos que afecten al PP, que té "moltes causes obertes i és l'únic condemnat per corrupció a dia de hui en l'Estat espanyol".