PSPV y Compromís creen que el auto sobre el 'pitufeo' no invalida la investigación sobre financiación irregular

El concejal de Hacienda y portavoz del PSPV en València, Borja Sanjuán, ha asegurado este miércoles, en relación con el sobreseimiento de la causa del 'pitufeo' para 13 exediles y asesores del PP en la época de Rita Barberá, que el hecho "de que no haya blanqueo no quiere decir que no hubiera financiación irregular" mientras que el vicealcalde de València y miembro de Compromís, Sergi Campillo, sostiene que ese auto no invalida la investigación sobre financiación irregular de los 'populares'.