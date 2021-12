Cvirus.- Sancionen un local de València que celebrava una festa clandestina

La intervenció ha tingut lloc aquesta matinada, en un operatiu conjunt amb la Policia Local de València i la Policia Nacional, ha informat la Generalitat.

En la intervenció policial s'ha detingut una persona per un presumpte delicte contra la salut pública i s'ha identificat a altres 20, una d'elles menor d'edat.

En el local s'estava celebrant una festa a porta tancada en la qual s'incomplien les mesures de prevenció davant la Covid-19, per la qual cosa s'han tramitat diverses actes per no utilitzar mascaretas o fumar, tant a clients com al personal de l'establiment.