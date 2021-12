María Castro deja el destete por el bien de la salud mental de su hija: "Se me está haciendo muy difícil"

María Castro suele mostrar el día a día de su vida como mamá y la convivencia con sus hijas, algo de lo que se muestra enormemente orgullosa. Sin ningún tabú y mostrando luces y sombras de su vida como actriz y madre, se ha sincerado sobre las dificultades para amamantar a su pequeña y sobre su decisión final de abandonar el destete.

María Castro ha explicado que está siendo "muy difícil" porque su hija dice "teta" y le baja la camiseta. "Y no le voy a decir que no", lamentaba, añadiendo que, como la pequeña Olivia "no es de chupete", se pone a llorar y le resulta muy difícil llevar a cabo el destete, que ha decidido dejar "por la salud mental" de la niña.

Y esto no hace más que empeorar: en cuanto Olivia arranca el llanto, le sigue Maia, la mayor de las niñas, que llora nada más escucharla. Y su marido José, según lo ha explicado la actriz, no sabe qué hacer ante esta situación "porque teta no tiene, paciencia sí".

La actriz ya explicaba semanas antes sobre su dificultad con la segunda lactancia: "Experimenté esa sensación de paz, cuando el bebé se enganchaba a mí y en mis bracitos se dormía, y unas ganas inmensas de bajarme del mundo mientras éste seguía girando".

"Hace meses que arrastro una herida importante provocada por esos dientecitos que tanta gracia nos hacen. Peleo cada día para que se cierre: cambiar la postura de amamantamiento, desinfectar la zona, dejarla secar al aire... Todo recomendado pero sin mejora alguna, más bien todo lo contrario", explicaba para dejar clara la problemática que le ha provocado el daño en su pecho.

Haciendo frente a los pequeños obstáculos de su experiencia con la maternidad, Castros sigue sin cerrarse ante la posibilidad de tener más niños en un futuro. Lo ve como "una locura", pero se mantiene firme: "El mejor regalo que tengo son mis hermanos. Ya tienen uno, por lo que me siento súper realizada como madre y ella como hermana mayor lo lleva fenomenal. Pero quién sabe".